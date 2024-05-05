假交易真偷車！「新北陳冠希」駕雙B多次撞警車 深夜狼狽落網
新北市一名自稱「新北陳冠希」的涂姓通緝犯（29歲），日前在台南佯裝買車將一部BMW偷走，不料前（3）日卻在三峽區遭警方攔查，涂男見狀歲猛踩油門衝撞警車逃逸，案經調查，警方昨（4）日鎖定涂男藏身處，趁他熟睡中將其逮捕，訊後已依刑法妨害公務、毒品、侵占及毀損等罪。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，涂男因侵占、毒品等罪被通緝，上月底他於網路看上一部BMW轎車後，遂以交易為由將車主約在一處摩鐵看車，沒想到過程中涂男卻突然表示要將車開走去領錢，從此一去不復返，氣的車主連忙打電話報案求助，案經調查，警方發現涂男自稱「新北陳冠希」，多年前也曾透過交友軟體把女生約至摩鐵趁機偷走對方錢財、手機。
本月3日晚間7時許，警方發現涂男駕駛贓車出沒於新北三峽附近，雖第一時間設置攔截點，不過涂男卻不顧用路人安危，多次衝撞警車及無辜民眾車輛，逃至愛國一路汽車後再由曾姓女友（28歲）騎機車將其帶離肇事現場。
昨天晚間三峽警分局掌握涂男藏身處，立刻派出大量警員前往圍捕，並在現場搜出讀咖啡包、K他命及贓車鑰匙等物，後續除依妨害公務、毒品、侵占及毀損等罪送辦外，通緝部分也將解送原通緝機關；至於拒檢衝撞部分則開出高達7萬餘元罰單。
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