余天爭「改定監護權」有多難？律師：車手女婿判重刑的話有可能

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呂秋遠律師表示，爸媽離婚時，家人就要決定由誰取得監護權，如果已經約好由誰監護，未來要更改，就算到法院請求，也非常困難，因為在法律上稱之為「改定監護權」。除非家人年紀已經非常大，或是監護方有非常惡劣的虐待行為，否則改定監護，要過法院這關，「難度真的很高」。
不過呂秋遠律師也提到，在沒離婚的情況下，因為余苑綺過世，陳鑒自然而然地就取得家人的監護權。因此，余天若現在要爭取「改定監護權」，非常不容易，除非陳鑒未來面臨重刑，「改定監護權」才有可能發生。
呂秋遠律師也說，由於目前陳鑒被收押，2名家人是由姑姑在幫忙照顧，基於委託監護的原因，除非姑姑同意，余天沒辦法直接帶走。不過呂秋遠律師也建議余天可以到法院聲請暫時處分，同時打改定監護的訴訟，這是目前最好的辦法。
呂秋遠律師也提到，目前法律實務上，由於余苑綺在離世前並沒有與陳鑒離婚，因此余天現在還是陳鑒的岳父，而且無法解決這個問題，而且法律上的姻親關係將永遠存在，即便再婚還是不能抹除陳鑒與余天的姻親關係。
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