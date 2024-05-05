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余天爭「改定監護權」有多難？律師：車手女婿判重刑的話有可能

▲余天要爭取「改定監護權」不容易，知名律師呂秋遠表示陳鑒判重刑的話有可能。（圖／NOWnews資料照）
▲余天要爭取「改定監護權」不容易，知名律師呂秋遠表示陳鑒判重刑的話有可能。（圖／NOWnews資料照）

記者張一笙／綜合報導

資深男星余天已故次女余苑綺的先生陳鑒（Gary）本月初因涉嫌詐欺被收押，更被爆出從事車手頭約莫半年，手下有一批車手。知名律師呂秋遠表示，余天若要爭取余苑綺家人「改定監護權」非常難，陳鑒面臨重判的話即有可能。

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▲余天女婿淪詐欺嫌疑犯，Gary（陳鑒）曾經陪余苑綺抗癌8年，要愛妻「沒有牽掛的離開」。（圖／余苑綺臉書）
▲余天的女婿陳鑒（右）淪詐欺嫌疑犯，如今家人的監護權還在他手上。（圖／翻攝自余苑綺臉書）
余天的二女兒余苑綺2022年8月因癌症離世，2個家人被陳鑒帶走，如今陳鑒涉嫌詐欺、洗錢防制法等案件被檢方收押，余天若想爭取將2個家人帶回身邊照顧，呂秋遠律師表示：「難度真的非常高。」

▲余天女婿、已故女星余苑綺老公涉嫌詐欺被逮捕，余祥銓懷疑姊夫Gary（陳鑒）的「余天特助名片」是自己所印製。（圖／記者陳明中攝影）
▲余祥銓痛罵姊夫Gary（陳鑒）「無恥」。（圖／記者陳明中攝影）
呂秋遠律師表示，爸媽離婚時，家人就要決定由誰取得監護權，如果已經約好由誰監護，未來要更改，就算到法院請求，也非常困難，因為在法律上稱之為「改定監護權」。除非家人年紀已經非常大，或是監護方有非常惡劣的虐待行為，否則改定監護，要過法院這關，「難度真的很高」。

不過呂秋遠律師也提到，在沒離婚的情況下，因為余苑綺過世，陳鑒自然而然地就取得家人的監護權。因此，余天若現在要爭取「改定監護權」，非常不容易，除非陳鑒未來面臨重刑，「改定監護權」才有可能發生。

呂秋遠律師也說，由於目前陳鑒被收押，2名家人是由姑姑在幫忙照顧，基於委託監護的原因，除非姑姑同意，余天沒辦法直接帶走。不過呂秋遠律師也建議余天可以到法院聲請暫時處分，同時打改定監護的訴訟，這是目前最好的辦法。

呂秋遠律師也提到，目前法律實務上，由於余苑綺在離世前並沒有與陳鑒離婚，因此余天現在還是陳鑒的岳父，而且無法解決這個問題，而且法律上的姻親關係將永遠存在，即便再婚還是不能抹除陳鑒與余天的姻親關係。

▲呂秋遠律師表示，余天目前在法律實務上還是陳鑒的岳父。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
▲呂秋遠律師表示，余天目前在法律實務上還是陳鑒的岳父。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
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