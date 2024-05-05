具俊曄DJ秀表演F4《流星雨》高喊：我愛杉菜！大S「俊俊我愛你」
大S（徐熙媛）老公具俊曄昨（4）日在華山Legacy舉辦個人DJ秀，他的應援團隊相當龐大，S大姐珍珍、許雅鈞、小S（徐熙娣）、小S大女兒Elly和二女兒Lily、詹仁雄、許藍方、陳昇等人都到場支持。雖然不見大S身影，但具俊曄仍以行動力表達對老婆的愛，表演她戲劇成名作《流星花園》的片尾曲〈流星雨〉，甚至High翻高喊：「我愛杉菜！（大S劇中角色名）」場面超逗趣。
記者陳雅蘭／台北報導
具俊曄為了這場《Koo 2.0 具俊曄 Evolution DJ SHOW 酷的進化論》準備滿滿驚喜，帶來茄子蛋的《愛情你比我想的閣較偉大》以及酷龍《Bing Bing Bing》之外，還有許多K-POP流行樂，包含BLACKPINK成員Jisoo的夯曲《FLOWER》、ILLIT《Magnetic》等，總計59首Remix歌曲表演。
逗趣的是，這59首歌中，還有他老婆大S的戲劇成名作《流星花園》的片尾曲〈流星雨〉，該首歌由F4演唱，具俊曄把它改編為電音Remix版，表演完後他甚至高喊：「我愛杉菜！」愛妻溢於言表。雖然大S這次沒到場挺老公，但她有送上花籃祝賀，上頭用韓文寫上「준준사랑해（俊俊我愛你）」。
演出最後，具俊曄對大家說：「謝謝大家抽空來看，今天對我來說非常特別，希望能將這個最美好的回憶永遠留在大家心中。」結束後粉絲狂喊：「聽不夠，安可！」隨後具俊曄加碼帶來安可曲，更開心到拿起手機錄影，感謝前來的900多位歌迷。
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