全大運／亞運組合宋佳彥、陳淇射擊混雙摘金　靠遊戲培養默契

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不過，在這次全大運的公開10公尺空氣步槍混雙項目，宋佳彥與陳淇在資格賽攜手射出622.5分，以第1名之姿晉級，金牌戰又力退國立體大劉心恩與葉力安，終於一吐悶氣拿下金牌。
日前的個人賽以第7名作收，宋佳彥表示，今天專注在呼吸上，而且賽前還特別與陳淇交換位置，「有她在我旁邊很放心，就算打不好也比較有安全感。」他笑說，兩人平時透過玩線上遊戲培養默契，「今天我們兩個默契也是很好，打不好都是一起打不好，打好也是一起打好。」
已經踏上亞運舞台，宋佳彥認為，去年重心放在練資格賽，反而一直找不到打決賽的方式、心態，明顯感受到自己的不穩定，他期許今年專注在練得更穩定，「雖然打不好會有遺憾，但也不會去想太多。」
去年首度參加亞運即挺進決賽，陳淇自評算是豐收的一年，心態上變得比較成熟，否則以往碰到大賽容易緊張到嚴重失常，加上近2年出國征戰次數增加，因此她以享受心情來比全大運，最後以2金、1銀作收，同時以賽代訓，備戰下個月的德國射擊世界盃。
才剛結束巴黎奧運最終資格賽，陳淇雖然無緣挺進決賽、未能替台灣再添奧運門票，不過她自認尚未達到奧運的實力，因此4年後再繼續努力，「平常訓練的落差比較大，今年希望個人賽突破630分。」
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