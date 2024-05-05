NBA／Paul George續約「破裂」！快艇恐不給頂薪　魔術、76人有意

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儘管快艇今年結束的方式讓人失望，但聯盟中的許多人都相信George會希望留在洛杉磯作為快艇隊的一員。不過球隊多年未能取得成功，核心球員也正在老化，他們季後若想要補強，薪資的靈活性也有限。
快艇隊當然希望保留喬治，但他們稍早與這位9屆全明星球員「續約談判破裂」，聯盟消息人士告訴HoopsHype，這是因為快艇目前正在討論是否只開給George低於頂薪合約的價碼。
快艇隊今年一月已和Kawhi Leonard續約3年，合約總價1.53 億美元。快艇隊如今可能別無選擇，得開給George頂薪合約，否則就有失去他的風險，因為這位頂級側翼球員在自由市場上引起極大的興趣，費城76人隊和奧蘭多魔術隊都對他感興趣。
HoopsHype在報導中指出，「76 隊在這個休賽期設想的一種情況是Joel Embiid、Tyrese Maxey、George組三巨頭。然而，聯盟中的一些人不確定George是否願意搬到美國其他寒冷的地方打球，以及是否會被76人在自由球員談判中被用作潛在的籌碼。」
而魔術隊已經圍繞尺寸和身高建立了未來核心，休賽季他們希望能夠提升外線投籃，George本賽季的三分球命中率為41.3%，他幾乎滿足一切魔術想要的要求，能成為球隊多年來缺少的全明星老將。
除了這兩隊之外，理論上George也可以選擇簽訂新合約、並要求被交易，如此沙加緬度國王、邁阿密熱火、休士頓火箭、達拉斯獨行俠這些希望獲得另一位球星來增強實力的球隊有有可能爭取他。
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