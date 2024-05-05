T1／卡森斯砍22分15籃板！雲豹90：76擊敗海神 奪隊史季後賽首勝
台啤永豐雲豹今（5）日在桃園巨蛋主場與高雄全家海神進行季後賽首戰的交手， 這一場比賽也是「表弟」卡森斯首次代表球隊出戰季後賽，最終雲豹以90：76拿下勝利，系列賽去得1：0領先。卡森斯今晚22分15籃板，幫助雲豹隊拿下隊史季後賽首勝。
記者黃建霖/桃園報導
這一場比賽中華男籃國手劉錚特地來到現場看球，他說自己休假特地進場支持台灣籃球，也來看看自己過去的隊友，蔣淯安、黃鎮、李啟瑋都是自己台啤的老隊友，林信寬和高錦瑋則在中華隊配過，所以都不陌生。
今天雲豹由卡森斯擔綱先發中鋒，本場比賽第一球海神靠著轉換先馳得點，胡瓏貿和卡森斯兩人過去就有一些恩怨，今天開賽不久就有火花，卡森斯也被吹了一次技術犯規。
首節兩隊都有很多轉換進攻的機會，節奏打得很快，該節打完主場的雲豹以20：18領先。次節卡森斯開始加溫，在雙方球員都打不開局面的情況下，他連續強攻籃下，讓雲豹慢慢開始掌控比賽，半場打完卡森斯攻下13分，雲豹以45：32領先。
易籃再戰後，胡瓏貿被吹第5次犯規，必須下場休息，也讓海神在調度上更加捉襟見肘，克羅馬單節攻下9分，讓球隊頂住海神的反攻，以54：66暫時落後。
末節，海神數度進逼，但雲豹也總能有所回應，最終雲豹以14分之差收下首戰勝利。卡森斯全場16投7中，得到22分15籃板6助攻，克羅馬得到21分5籃板3助攻8抄截。
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