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魔術、騎士搶七大戰！歷史數據：地主勝率75%　孤立戰再上演？

▲騎士隊球星Donovan Mitchell成為球隊的領袖，但隊友火力支援不足。（圖／美聯社／達志影像）
▲騎士隊球星Donovan Mitchell成為球隊的領袖，但隊友火力支援不足。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA魔術、騎士將在明早於季後賽首輪G7一較高下，過去NBA共出現了148次搶七大戰，主隊共拿下111勝，勝率達75%；本場擁有地主優勢的騎士被看好能突圍

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兩隊實力相當，騎士本季對上東區球隊戰績是31勝21敗，場均得分為112.6分，命中率為47.9%。魔術本季對上東區球隊戰績則是32勝20敗，場均得分為110.5分。

▲克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell G6總計36投22中，得到了50分4籃板4助攻，投籃命中率為61%。第四節他13投7中，獨得18分。可惜騎士在G6最終輸球。（圖／取自克里夫蘭騎士X）
▲克里夫蘭騎士球星Donovan Mitchell G6總計36投22中，得到了50分4籃板4助攻，投籃命中率為61%。第四節他13投7中，獨得18分。可惜騎士在G6最終輸球。（圖／取自克里夫蘭騎士X）
騎士得分火力衰退嚴重

騎士Donovan Mitchell 前役轟下50分，末節更包辦全隊所有分數，但孤掌難鳴，Mitchell本系列賽場均交出27分4.3籃板4.3助攻，但孤立無援，成為騎士最大問題。

騎士過去三場客場得分都未破百，主場三戰則分別拿下97分、96分和104分，六戰場均94.2分，比例行賽平均相差高達18.4分，進攻問題成最大隱憂。

▲魔術將繼續孤立騎士當家球星Donovan Mitchell。（圖／美聯社／達志影像）
▲魔術將繼續孤立騎士當家球星Donovan Mitchell。（圖／美聯社／達志影像）
「孤立Mitchell」策略於G7再度上演

魔術前一場策略很明顯，就是切斷所有Mitchell以外的進攻點，「孤立Mitchell」方針會在G7再度上演，就看騎士怎麼接招。

台灣運彩看好騎士能獲勝，開出讓分盤騎士-3.5，不讓分賠率1.45也優於魔術的2.10。根據《球王體育賽事inplayZ》統計顯示，有62%的彩迷看好地主軍騎士能闖進次輪。

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