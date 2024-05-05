落選立委後接衛福部政次　林靜儀昔日「驚句」一次看！

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林靜儀個性鮮明，過去所發表的言論，包含「助理在大便」、「台中穿防彈背心才能選」、「晚上10點後全面限電」等，都掀起網友討論，其中，她接受外媒訪問時，稱支持統一就是叛國，引起軒然大波，當時更辭去蔡英文競選辦公室發言人一職。
一、「助理在大便」
2017年11月林靜儀主持勞基法修正案時，有醫生質疑沒替醫護爭取權益，有網友號召打電話至辦公室抗議，但電話打不通被質疑拔電話線，林靜儀事後回應說「助理去大便」，台大教授李茂生則諷刺「不知她助理便秘幾年了？」，事後網友更幫林靜儀取綽號「林靜音」、「大便立委」。
二、晚上10點後全面限電
對於缺電議題，林靜儀在2018年5月質詢時任環保署長李應元語出驚人說，她以婦科醫生立場建議，「晚上10點後限電」，大家早點回家，10點後不要看電視也不要開燈，就能解決能源問題，還能舒緩少子化現象，一舉兩得；爭議言論一出後，林靜儀改口說她是在反諷。
三、用湯匙也能喝珍奶
針對環保署限塑政策，林靜儀在2018年時，稱她10多年來都用湯匙喝珍奶，「用湯匙喝沒啥大不了」，且也會隨身攜帶金屬吸管，卻被網友翻出曾使用塑膠吸管照片，事後林則坦言，她只是表明希望減少使用立場。
四、再投國民黨就不生小孩
2019年3月，林靜儀在臉書呼籲，若被長輩催生，可回「再投國民黨，就不生小孩」，因為國民黨親中，不利下一代，而這一段話被網友圍剿。
五、支持統一就是叛國，中華民國只是勉強用一下
2020年1月，林靜儀擔任蔡英文競選辦公室發言人，她在接受德國之聲專訪時表示，在台灣支持統一等同叛國，中華民國是因無法修憲，只好勉強使用；該發言再度引起爭議，林隨後也辭去發言人一職。
六、你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？
2021年疫情爆發時，林靜儀因不滿時任台北市長柯文哲用疫苗處理北農疫情，發文嗆，「你當疫苗是事後避孕藥，事先沒戴罩，打了就有效？」接著有網友留言問：「所以，病毒是誰放進來的？」林靜儀回嗆：「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套嗎？」嗆辣的回應，讓不少網友印象深刻。
七、去台中參選要穿防彈衣
2021年台中市第二選區舉行立委陳柏惟罷免案時，林靜儀曾說「去台中參選要穿防彈衣」，挨批是帶頭汙名化台中市，而該言論也引起前立委顏清標不滿，嗆聲「你去問一下有誰穿過？」林則回應，她曾聽聞在地議員過去的經驗，她並沒有什麼害怕。