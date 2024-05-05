空氣清淨機也遭殃！日本黃金週亂象　電視機、備品被「打包」帶走

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佐藤由規帶著記者進入大浴場，這裡設置了旅館提供給住客便利使用的示範洗髮精和沐浴乳，但裡頭的洗髮精跟沐浴乳都被人「打包」帶走。
佐藤由規表示，沐浴乳通常是裝滿的狀態，但是有2瓶洗髮精遭殃了，只剩下半瓶左右，「真的非常難過。我認為大多數旅館僅擺放基本的便利用品而已，而我們為了服務客人，所以擺了許多瓶。真的非常遺憾，且讓人有些氣憤」。
不僅是沐浴乳、洗髮精遭殃之外，放在桌上的化妝水也被住客整瓶帶回家，儘管佐藤由規才剛補充新的一瓶上去，又再被人整瓶帶走。另外，茶葉罐中的茶葉、廁所衛生紙、紙毛巾等也都被打包帶回家。報導指出，據傳上述這些「外帶」，全部都發生在同一天。
佐藤由規也難以處理，只能懊惱地表示，「由於沒有證據，所以我們也無能為力。如果這種物品被盜或遺失的情況持續下去的話，我認為我們只能無奈降低服務品質」。
備品被旅客帶回家所造成的損失，已經成為使日本全國甚至是海外飯店頭痛的問題。除了上述提到的洗髮精、沐浴乳之外，也有飯店業者遇過枕頭、抱枕、餐具等用品被帶走的狀況，甚至在東海地區的飯店還曾發生過吹風機、液晶電視被旅客帶回家的狀況。
於東京一家商務飯店擔任經理長達10年的女子表示，「說到備品被拿走，可真的是五花八門，枕頭、靠墊、吹風機、紙張等物品都有。連要到櫃台租借的物品也都曾被帶回家，另外也能看到有人在早餐時，拿容器來打包午餐跟晚餐的部分。」
而讓這名經理感到最驚訝的就屬於連空氣清淨機都被搬走這件事。她表示，空氣清淨機整台不見了了，那麼大一個物品不見還是首次發生。「當時房務人員在清潔時沒有發現，清掃完檢查時也沒發現，直到我進行二次檢查時，才發現空氣清淨機不見了。」這名飯店經理推測，因為現在很多人都會帶多個大型行李箱入住，空氣清淨機很可能就是被裝在行李箱帶走。
另外，隨著外國觀光客增加，「轉接插頭」被「盯上」的機會也增加。飯店經理表示，外國客人常把轉換插頭帶回家。「於是從某個時間點起，我們開始採取押金的形式，客人在出租物品時支付約1000日圓（約台幣209元），並在歸還物品時返還這筆錢。」