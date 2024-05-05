「周董」周思齊曝將參加雙北世界壯年運動會 點名想邀官大元參戰
42歲中職「周董」周思齊透露自己將參加2025年雙北世界壯年運動會，他自己確實已經報名，也點名想邀官大元、林瀚及列特博生技棒球隊投手戴極昇等人等人一起出賽，希望能力拚打進大巨蛋。周思齊上一次當國手是在2013年的WBC經典賽，他在今年中職賽季結束後將引退，結束職棒球員生涯。
記者黃建霖/綜合報導
世壯運棒球賽即將在明年5月底在天母、新莊和三重等地的棒球場進行，27-28則要轉戰到大巨蛋進行賽事。周思齊本人對此很感興趣，在2月就以個人名義報名棒球賽，希望能組一隊「台灣OB隊」出戰。
周思齊說參加比賽就是要贏，當然是要認真打，希望認真尋找自己的隊友，期盼能組一隊「U40」的隊伍，挑戰打進小巨蛋，然後幫助球隊拿下一面金牌。
他笑著說：「日本會不會很強啊？不知道一朗會不會來。」也表示若韓國隊推出李承燁、李大浩、鄭根宇等人，那可能會是國家隊等級，實力很堅強。
2025年夏季世界壯年運動會（2025 Summer World Masters Games），是將於2025年5月17日至5月30日在台灣臺北市及新北市舉行的綜合運動會，為期13天，這也是賽會第11屆舉辦，舉辦競賽項目共32項。
棒球項目，組別分成35+歲、45+歲和55+歲，還細分成競賽組和休閒組。A組部分，規定參賽資格得要有成人國際、國家等級賽事經驗、職業聯盟經驗的球員。
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