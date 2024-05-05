莊智淵大戰林昀儒！國際賽首次交手　「桌球教父」3：0橫掃晉級　

「周董」周思齊曝將參加雙北世界壯年運動會　點名想邀官大元參戰

▲中信兄弟周思齊透露自己將參加2025年雙北世界壯年運動會，也確實已經報名，點名想邀官大元、林瀚等人組隊。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）
▲中信兄弟周思齊透露自己將參加2025年雙北世界壯年運動會，也確實已經報名，點名想邀官大元、林瀚等人組隊。（圖／資料照，記者葉政勳攝 , 2024.03.17）

記者黃建霖/綜合報導

42歲中職「周董」周思齊透露自己將參加2025年雙北世界壯年運動會，他自己確實已經報名，也點名想邀官大元、林瀚及列特博生技棒球隊投手戴極昇等人等人一起出賽，希望能力拚打進大巨蛋。周思齊上一次當國手是在2013年的WBC經典賽，他在今年中職賽季結束後將引退，結束職棒球員生涯。

我是廣告 請繼續往下閱讀
世壯運棒球賽即將在明年5月底在天母、新莊和三重等地的棒球場進行，27-28則要轉戰到大巨蛋進行賽事。周思齊本人對此很感興趣，在2月就以個人名義報名棒球賽，希望能組一隊「台灣OB隊」出戰。

▲昔日戰友周思齊、官大元今年將引退，中信兄弟前主帥林威助，今(30)日也在臉書發文送上祝福。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲周思齊有意參加參加2025年雙北世界壯年運動會，期盼能組一隊「U40」的隊伍，挑戰打進小巨蛋。（圖／記者葉政勳攝 ）
周思齊說參加比賽就是要贏，當然是要認真打，希望認真尋找自己的隊友，期盼能組一隊「U40」的隊伍，挑戰打進小巨蛋，然後幫助球隊拿下一面金牌。

他笑著說：「日本會不會很強啊？不知道一朗會不會來。」也表示若韓國隊推出李承燁、李大浩、鄭根宇等人，那可能會是國家隊等級，實力很堅強。

▲周思齊引退記者會，淚灑會場，讓不少人動容。（圖／陳明安攝）
▲周思齊是著名職棒球星，人氣也很高，他在今年球季結束後就會引退，不過球迷或許有機會在雙北舉辦的世壯會上看到他的身影。（圖／NOWnews資料照）
2025年夏季世界壯年運動會（2025 Summer World Masters Games），是將於2025年5月17日至5月30日在台灣臺北市及新北市舉行的綜合運動會，為期13天，這也是賽會第11屆舉辦，舉辦競賽項目共32項。

棒球項目，組別分成35+歲、45+歲和55+歲，還細分成競賽組和休閒組。A組部分，規定參賽資格得要有成人國際、國家等級賽事經驗、職業聯盟經驗的球員。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

中職快評／沒看錯！2.5小時就結束　解析為何比賽耗時能大幅縮短

中職快評／樂天本土王牌投手黃子鵬大復活、奪首勝　解析關鍵原因

中職／兄弟3戰3勝土投強碰富邦！徐基麟將挑戰高懸32年陳義信紀錄

中職史上第一隊！味全龍花2百萬首度使用PitchCom　創下歷史時刻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞