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汽車冷氣一堆人開錯！專家曝「內、外循環」切換時機：省油又保命

▲中古車專家綸爸拍片教學，汽車的冷氣「內外循環」的切換時機。（圖／翻攝IG@綸爸二手車）
▲中古車專家綸爸拍片教學，汽車的冷氣「內外循環」的切換時機。（圖／翻攝IG@綸爸二手車）

記者潘毅／綜合報導

今（5）日是節氣立夏，代表夏天開端，戶外的天氣也將越來越悶熱，對開車族而言，最害怕的就是剛上車時的驚人溫度。對此，中古車專家綸爸就拍片分享汽車冷氣「內外循環」的切換時機，只要按照當下情境做改變，就能達成保命又省油的功效！

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▲塞車時，打開空調的A/C鍵，點亮「循環燈」切換為內循環，這樣前車尾氣，就不會進到車內。
▲塞車時，打開空調的A/C鍵，點亮「循環燈」切換為內循環，這樣前車尾氣，就不會進到車內。（圖／翻攝IG@綸爸二手車）
汽車冷氣一堆人開錯！「內外循環」切換時機一次看

中古車經銷商「綸爸」近期在IG上拍攝影片，針對車內空調「內、外循環」按鍵進行講解，提到很多駕駛開了十幾年的車，卻都還是沒搞懂這項功能，同時也以實際上路情境，講解的切換時機：

情境一「車上有異味或煙味」
將「循環燈」按滅，就是打開外循環，可快速排除車內異味。

情境二「道路上塞車時」
先打開空調的A/C鍵，再點亮「循環燈」，切換為內循環（燈亮），這樣前車尾氣，就不會進到車內。

情境三「炎熱夏天車子經曝曬啟動時」
夏天經過曝曬的車子，室外突破攝氏30度，車內氣溫將可能來到攝氏60度，溫度相當恐怖，塑膠等材質還會產生甲醛等有害氣體，因此上車時先切換為「外循環（燈滅）」，讓這些有害氣體快速排除。

▲天氣越來越熱，汽車達人表示當室外突破攝氏30度，車內氣溫將可能來到攝氏60度。（示意圖／取自unsplash）
▲天氣越來越熱，汽車達人表示當室外突破攝氏30度，車內氣溫將可能來到攝氏60度。（示意圖／取自unsplash）
情境四「夏天車內降溫」
若經過上述步驟後，想讓車內快速降溫，此時就可打開A/C鍵，在切換成內循環（燈亮），這樣製冷的效果最佳。

情境五「 跑高速公路」
在高速公路上行駛時，要切換成外循環（燈滅），讓車內空氣流動，避免長時間的缺氧出現想睡的症狀，影響行車安全。

情境六「雨天車內起霧」
雨天開車時，車內水氣常導致起霧，此時打開寫著「FORNT」字樣的扇形按鍵，即是前風擋除霧功能，就可以快速解決擋風玻璃上的霧氣。

只要掌握了車子冷氣的「內外循環」，不但在夏天能短時間內讓車室冷卻進而省油，也能避免在高速公路行駛時缺氧愛睏進而保命！

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