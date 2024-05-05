汽車冷氣一堆人開錯！專家曝「內、外循環」切換時機：省油又保命

我是廣告 請繼續往下閱讀
中古車經銷商「綸爸」近期在IG上拍攝影片，針對車內空調「內、外循環」按鍵進行講解，提到很多駕駛開了十幾年的車，卻都還是沒搞懂這項功能，同時也以實際上路情境，講解的切換時機：
情境一「車上有異味或煙味」
將「循環燈」按滅，就是打開外循環，可快速排除車內異味。
情境二「道路上塞車時」
先打開空調的A/C鍵，再點亮「循環燈」，切換為內循環（燈亮），這樣前車尾氣，就不會進到車內。
情境三「炎熱夏天車子經曝曬啟動時」
夏天經過曝曬的車子，室外突破攝氏30度，車內氣溫將可能來到攝氏60度，溫度相當恐怖，塑膠等材質還會產生甲醛等有害氣體，因此上車時先切換為「外循環（燈滅）」，讓這些有害氣體快速排除。
情境四「夏天車內降溫」
若經過上述步驟後，想讓車內快速降溫，此時就可打開A/C鍵，在切換成內循環（燈亮），這樣製冷的效果最佳。
情境五「 跑高速公路」
在高速公路上行駛時，要切換成外循環（燈滅），讓車內空氣流動，避免長時間的缺氧出現想睡的症狀，影響行車安全。
情境六「雨天車內起霧」
雨天開車時，車內水氣常導致起霧，此時打開寫著「FORNT」字樣的扇形按鍵，即是前風擋除霧功能，就可以快速解決擋風玻璃上的霧氣。