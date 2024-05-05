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勵志夢想學院感恩周年慶 校長：夢想巴士啟航

▲勵志夢想學院感恩周年慶，法務部長蔡清祥、麗明營造董事長吳春山等協力企業主，共同見證一年成就。（圖／勵志中學提供）
▲勵志夢想學院感恩周年慶，法務部長蔡清祥、麗明營造董事長吳春山等協力企業主，共同見證一年成就。（圖／勵志中學提供）

記者金武鳯/綜合報導

母親節前夕，位於彰化田中的勵志中學舉辦「勵志夢想學院」成立周年感恩活動，邀請法務部長蔡清祥、麗明營造董事長吳春山等協力企業主，共同見證學院一年來的成長與成就。校長林家如表示，接著要邁向下一階段里程碑，啟動勵志夢想商城及夢想巴士，激發孩子勇敢逐夢。

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今天，勵志夢想學院的周年感恩活動，由學生合唱「媽寶」旋律中拉開序幕。校長林家如致詞，回首蓽路藍縷的過往，由於堅信法務部「讓陽光灑進監所」的行政透明政策，所以總能在遇到困難時得到貴人相助，讓勵志夢想學院於去年5月順利成立，成為矯正學校首創的公私協力實習場域。

▲ 勵志中學新聞稿 發稿日期：113年5月5日連 絡 人：副校長 林岳賢連絡電話：04-8747150勵志夢想學院感恩周年慶，法務部長蔡清祥見證學院過去一年成就。（圖／勵志中學提供）
▲ 勵志中學新聞稿 發稿日期：113年5月5日 連 絡 人：副校長 林岳賢 連絡電話：04-8747150 勵志夢想學院感恩周年慶，法務部長蔡清祥見證學院過去一年成就。（圖／勵志中學提供）
接著，法務部長蔡清祥頒發獎狀給第一屆「法務部勵志盃烘豆武林全國爭霸賽」優勝選手，這次的烘豆比賽，來自全台逾50名高手參賽，勵志中學學生囊括第一、第二名，展現良好實習場域對學生的重要性。

法務部長蔡清祥表示，勵志中學改制以來，以多元專業提升矯正教育輔導處遇量能，非常感謝各界企業公私協力成立「夢想學院」，讓接受感化教育的孩子，可以學習一之長為出校做準備。

「乘愛破浪」勵志夢想學院週年感恩活動，除了看到學生在多元的課程之下激發潛能、勇敢造夢及追夢，更看見學生懂得惜福及感恩，真心感謝勵志中學師長們的付出，營造出這麼具有溫度、感動、幸福味的矯正教育環境。

校長林家如接著宣布，夢想學院將邁向下一階段里程碑，啟動勵志夢想商城及夢想巴士。其中，勵志夢想商城是結合校內餐飲、美容、製茶、咖啡、托育等各項課程，完成校內實體店面及線上商城建置，未來營收可提供在校獎助學金及出校生活扶助。林校長說，夢想巴士是仿效宮崎駿電影的龍貓巴士，正式啟航帶孩子圓夢。

感恩會上，即將出校的學生阿瑋(化名)代表致詞。他說，在勵志中學收到人生第一份生日禮物—學會室外木地板鋪設技藝，以及即將拿到高職文憑。校長當場承諾，啟航的夢想巴士將帶他圓夢，包括出校考試及迎接人生的第一份工作。

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