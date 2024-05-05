合作公開透明？徐巧芯首曝台捷密件　千萬美元採購涉圖利恐沒人知

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徐巧芯今下午受訪時直指，首先，援助烏克蘭1億美金，卻是透過其他國家專案轉進烏克蘭，如何監督是很大的問題，她質疑，這些錢最後有多少完整進入烏克蘭，專簽過程不只協助烏克蘭，還會變成介入其他國家內政。
徐巧芯續指，外交部所發佈的新聞稿中只提到，台灣會提供不錯的醫療資源協助烏克蘭，「但事實是這樣嗎？外交部說合作方式公開透明，可是文書都是密件，所以外交部一方面說跟這些國家合作公開透明，一方面其實相關MOU文件要如何進行，全部都是密件，解密時間要到122年12月31日」。
徐巧芯更曬出該密件，直指當時簽約時間點是112年12月1日簽約，簽約人是捷克跟台灣代表處，整體規劃歷時36個月，跟捷克台北經濟文化辦事處負擔之預估經費美金1000萬，回去查MOU新聞稿根本沒提到，計畫明確表示要指定給捷克衛生科技院（CHTI）做本案執行，把美金1000萬指定給CHTI執行，更寫到裡面要有30-40%，也就是美金300萬至400萬要用於台灣製造的採購產品，她質疑，是公開招標還是限制性招標？因為整份是密件沒人知道，「這塊肥肉誰可以吃？難道是跟政府關係好的才可以參與計畫嗎？」
徐巧芯再指，經過查詢，捷克衛生科技院副會長Petr Foit曾來台拜會，但Petr Foit在捷克有特殊政治關係跟傾向，最後變成間接介入捷克內政，「112年3月才來台灣討論烏克蘭相關案子，112月12月就簽下美金1000萬的大案，難道不起人疑竇嘛？」
徐巧芯呼籲行政院、外交部，如果公開透明，就請解密發文字號448號文件，「當時簽定MOU經費美金1000萬，外交部有負責跟人民說明嗎？美金300至400萬未來如何發包，是限制性還是公開的？都沒人知道，外交部不需要說明嗎？」