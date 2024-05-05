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金正恩新歌在Tiktok打敗泰勒絲？外媒分析Z世代為何狂熱

▲北韓官媒上月中釋出一部北韓領導人金正恩的政治宣傳歌曲，竟在TikTok上掀起迴響。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓官媒上月中釋出一部北韓領導人金正恩的政治宣傳歌曲，竟在TikTok上掀起迴響。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心顏得智／綜合報導

北韓於上月17日透過朝鮮中央電視台播出新的政治宣傳歌曲《和藹的父親》（Friendly Father），未料，這首偶像崇拜式的歌曲，竟在TikTok上竄紅，觀看次數迅速突破百萬，外媒也分析這首政令歌曲能吸引Z世代的原因。

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根據《BBC》報導，這首《和藹的父親》是北韓過去50年來的一系列政治宣傳曲之一，然而，節奏明快、洗腦易上口，與西方流行歌曲無太大差別，卻又帶有蘇聯時代色彩，更被Z世代形容與瑞典經典樂團「ABBA」有幾分相似。

歌詞內容中無處不褒揚金正恩，包含「讓我們歌頌金正恩，偉大的領袖；讓我們讚揚金正恩，我們和藹的父親」，讓《BBC》也不禁納悶，這樣的熱門程度，大概連兩周前的金正恩都無法預見，且大多數人也都忽略了，這些歌詞是在讚揚一個曾發誓要消滅美國，且朝鄰國發射數十枚彈道飛彈的人。

高麗大學北韓分析師穆迪（Peter Moody）表示，這首歌充滿ABBA風格，旋律明快，管弦樂編曲也非常豐富且突出。

但在北韓寫出一首熱門歌曲，不單只是要有商業考量，更要能深植人心，劍橋大學研究北韓音樂的學者萊昂齊尼 (Alexandra Leonzini) 則表示，北韓歌曲沒有無法容納過於複雜的曲調和節奏，需簡單易懂，讓人們可以輕易記住，音域也得是大多數人能唱的範圍。

她提到，北韓的藝術音樂創作都必須服從於國家人民教育，培養人民對黨的忠誠感，音樂是最強大的工具之一。

而在TikTok上，許多用戶在聽完這首歌曲後，紛紛開玩笑稱，泰勒絲大概沒想到剛發布新專輯，會被這首歌擊敗。

至於為何這首政治宣傳歌曲會成為TikTok熱門？報導分析，TikTok用戶多只是想聽音樂，不會深究音樂背後來源，大多數人在上班的路上或在健身房、寫作業時聆聽，這樣的曲風聽到後便無法停止下來，也讓有些人想起早期的西班牙和法國流行音樂風格。 

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