兩岸關係好台灣經濟好？謝金河曝：最好的時候是「經濟最慘一年」

桃園頻停電遭疑另有隱情！台電揭1數字真相：政治口水勿淹沒汗水

▲地方民代質疑桃園地區停電事故「另有隱情」，台電表示，每天有超過2400名同仁全天候待命搶修，盼政治陰謀論應適可而止。（圖／台電提供）
▲地方民代質疑桃園地區停電事故「另有隱情」，台電表示，每天有超過2400名同仁全天候待命搶修，盼政治陰謀論應適可而止。（圖／台電提供）

記者鄭妤安/台北報導

經濟部與台電多次掛保證「台灣不缺電」，但桃園近期跳電頻繁，近半個月以來停電次數就已超過10次，面對「缺電爭議」再起，經濟部長王美花日前甚至表示「短期電力吃緊，不能無限上綱說是缺電」，對此，國民黨桃園市議員凌濤痛批，其發言根本是「毫無邏輯的政治語言」，更直言稱「停電高度集中桃園、林口，讓人懷疑有隱情。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對地方民代質疑桃園地區停電事故「另有隱情」，台電表示，政治陰謀論應適可而止，不僅沒有隱情，只有日夜搶修的實情，台電每天有超過2400名同仁全天候24小時輪值備勤待命搶修，努力降低停電對民眾影響。

台電強調，無論是天災、外力或是設備故障導致停電，均非台灣獨有，而是世界各國電業都會面臨的問題，對於部分地方民代動輒將天災、外力和事故停電與缺電掛鉤，台電希望討論能夠專注於供電系統運作的技術性問題本身，避免導致對辛苦搶修的同仁的不公平評價，並使得討論偏離了問題本質，進而影響供電穩定和民眾的權益。

台電說明，4月中旬以來桃園因設備故障及外力影響發生19起停電，均為事故所致。桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1109條，不僅佔全國饋線數十分之一，更是排名全國第二，用戶也高達130萬戶。台電指出，電力設備因天候、設備維護、老舊因素等，難免發生故障停電狀況。而桃園地區饋線多，任何一處線路或設備異常即可能造成停電發生，且桃園工商發展迅速，新建工程多，線路切換量體大，也可能增加供電風險。

台電進一步說明，台電全國24個區處共2475名人力，每日24小時分三班輪值，隨時待命搶修。其中桃園地區共有132人力全天候輪值巡修，一旦接獲停電事故通報，不論颳風下雨或白日深夜，均立即派員搶修復電，致力將停電影響降至最低。以昨（4）日深夜桃園大園、中壢區停電為例，台電搶修人員接獲通報後立即出動搶修，約一個小時時間，於今天凌晨12時54分復電。

台電強調，對於停電對當地居民生活和工作所帶來的困擾與不便，台電對此深表歉意。為縮短復電時間，台電將加速桃園地區饋線自動化建置，並全面盤點配電設備線路配置及人力支援機制，透過預防性檢測及裸露帶電體被覆化改善事故發生機率，努力將停電對民眾的影響降到最低，讓穩定供電更有感。

台電期盼，地方民代言論動見觀瞻，不應以政治語言抹煞同仁努力，更不應將事故停電當成政治攻防的工具。

缺電指控一波波！台電：搶修後能迅速復電、顯示無電力不足問題

政府全方位救台電！千億撥補+增資+漲電價　累虧數字還是很驚人

卡關11年！核一室外乾貯場3周內核定　經濟部：盼也支持核二乾貯

藍委酸邊拿納稅錢邊漲電！王美花：電價凍漲恐變成在補貼用電大戶

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生