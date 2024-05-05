峇里島殘忍命案！23歲女勒索恩客　遭殺害後丟行李箱

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據悉，這起事件發生在當地時間3日凌晨3點，20歲男子帕內（Amrin AL Rasyid Pane）透過通訊軟體MiChat召妓後，與23歲女子阿格尼西亞（Rianti Agnesia）談好性交易價格50萬印尼盾（約1011元新台幣），雙方隨即在帕內位於庫塔（Kuta）的家中發生關係。但兩人完事後，阿格尼西亞卻改口要求100萬印尼盾（約2022元新台幣），若帕內不從，就要把這件事告訴他的女友。
阿格尼西亞的舉動讓帕內憤怒到失去理智，拿起家中的料理刀，從阿格尼西亞身後砍向她的脖子。阿格尼西亞立刻大聲尖叫，奮力掙扎，帕內隨即用左手摀住對方的嘴，右手仍不斷持刀猛刺，直到對方斷氣為止。看到阿格尼西亞死亡後，帕內更加驚慌，急忙將遺體塞入行李箱中，騎機車載到一處樹叢丟棄。
雖然帕內試圖淹滅證據，但鄰居碰巧目睹他拖著一個沾滿鮮血的行李箱，因此急忙報警。
帕內回家時遠遠地看到警察在門前，趕緊躲到哥哥家中，他的哥哥則勸他自首，並在自首後召開記者會向大眾道歉，根據當地法律，帕內最高恐被判處7年有期徒刑。
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