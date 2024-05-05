沈建宏否認叫外送茶！還原出軌「醒來在她家」 喊話前任：別雙標
男星沈建宏先前被女友Bella痛批約砲、叫外送茶，甚至控訴他是劈腿慣犯，引起外界譁然。今（5）日沈建宏出席好友張傑的健身比賽活動，首度澄清此事，直言女方的控訴並不是真的，但因為酒後失誤也感到很抱歉，認為自己有犯錯，但女方不能夠雙標：「要求男友的同時自己也要做到，我們要以身作則。」
記者吳昕蓓／台北報導
沈建宏透露，當時自己喝多了才導致一夜情，直言根本就已經沒和對方聯絡了，「其實也很懊惱、自責，其實已經去年（2023）的事情了，我們那時候應該就要分手了，但是就一直在挽留跟她的感情，所以後面這9個月就分分合合，一直在內耗。」兩人儘管原本有共識要努力試著走下去，但感情明顯已經破裂。
沈建宏不排斥復合，但也坦言女方現在還在氣頭上，不願意和他多聯絡，什麼都聽不進去，因此兩人目前已經斷聯，他直言因為喝酒誤事只有發生過一次，儘管一開始他想過要說謊，但最後決定坦承一起面對，「最後也給彼此一個月的時間，如果可以的話就繼續走下去，那如果不行的話也沒有關係，可能緣分就是先這樣。」
談及出軌細節，沈建宏表示自己喝多了不記得，「醒來就在她家，我相信很多人會發生類似的事情。」而被指控叫外送茶，他也澄清是因為當兵無聊，想加外送茶去聊天殺時間，結果發現都是詐騙集團，沒想到被女友發現，因此造成誤會，他也否認和奶妹約砲，直言女性都是朋友，「女生不安全感比較強，其實我也能理解。」刪訊息也是因為想避免女友誤會，感覺是相當無奈。
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