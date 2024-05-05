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龍來美濃！公益永生花展登場　部分收益捐助漸凍人

▲聯展由高雄市政府客家事務委員會及花苑京文藝學會共同主辦，高市府客委會主委楊瑞霞（右二）與林小霜（右一）等人於現場合影。（圖／花苑京文藝學會提供）
▲聯展由高雄市政府客家事務委員會及花苑京文藝學會共同主辦，高市府客委會主委楊瑞霞（右二）與林小霜（右一）等人於現場合影。（圖／花苑京文藝學會提供）

記者陳美嘉／高雄報導

「龍來美濃 漸凍症公益永生花展」即日起至6月23日在美濃客家文物館特展室登場，由花苑京文藝學會5位花藝術家聯合展出，取材永生花、漂流木、花器、竹篩、美濃紙傘等媒材，所創作的64件平面及立體花藝作品，融合客家元素及法式藝文氛圍，聯展收益20%將捐給漸凍人協會。

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今(5)日舉辦開幕茶會，為提前迎接母親節，活動中特別舉辦母親節愛您99法式小禮帽行動藝術走秀，由高市府客委會主楊瑞霞在小提琴音樂聲中，以少女時期樣貌詮釋作品「貌美如花」，引起全場一陣驚艷，她隨後也為作品進行拍賣，由豪神國際企業作品以2萬8千元的高價拍得，為漸凍人協會挹注經費。


▲「龍來美濃 漸凍症公益永生花展」64件平面及立體花藝作品，融合客家元素及法式藝文氛圍，聯展收益20%將捐給漸凍人協會。（圖／花苑京文藝學會提供）
▲「龍來美濃 漸凍症公益永生花展」64件平面及立體花藝作品，融合客家元素及法式藝文氛圍，聯展收益20%將捐給漸凍人協會。（圖／花苑京文藝學會提供）
高師大及文化大學13位行動藝術家，則以低調、典雅的姿態演繹母親的角色。此外，現場也特別推出永生手腕花創作免費教學，開放來賓一起親手做出永生花，送給終年辛苦的媽媽表達感恩之情。

聯展由高雄市政府客家事務委員會及花苑京文藝學會共同主辦，區分為「美濃客家文物館、台灣風景、母親、致敬藝術家」等4大主軸，參與聯展的老師們各有所長，其中何麗芳擅長以花器設計出立體作品；謝惠娥化腐朽為神奇，將漂流木結合永生花賦予新的生命；溫芯寧此次在作品中融入客家元素，凸顯永生花的力與美；李亞潔則以流動畫搭配永生花，將永恆的美凍結在一瞬間。

林小霜創作的展覽代表作「致敬美濃客家文物館」，以美濃水雉（又稱野蓮鳥）及美濃客家文物館為發想，帶入漸凍症患者逐漸萎縮的神經元線條，透過藝術媒材的表現，以優雅的姿態將客家文化元素及環保永續理念傳遞給觀者，用藝術支持罕病朋友，喚起社會對漸凍症的重視及關懷。

林小霜表示，永生花起源於法國再傳至日本，在鮮花最美最新鮮時採集，經特殊製程染色、保存，賦予花朵永恆的生命，既環保又有收藏價值，以不同素材創作的永生花，呈現的視覺享受也會不一樣，不凋謝的特性更適合用來傳達持久的愛與關懷。

林小霜說，花苑京文藝學會從2021年開始每年舉辦公益花展，並將20%收益捐助特定社福團體，前三年分別幫助獨居老人、喜憨兒及流浪動物，今年第四年捐助對象為漸凍人，希望帶動更多善心人士將溫暖持續傳送給弱勢族群。

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