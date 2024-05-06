一展驚豔的斜槓技能！高雄市勞工局舉辦勞工大學斜槓新創主題展
高雄市政府勞工局於4日，在勞工教育生活中心獅甲會館，舉辦勞工大學斜槓新創主題展活動，在小提琴優雅琴韻演奏及國標舞動感舞姿下，為此一活動揭開序幕。
記者黃守作／高雄報導
高雄市政府勞工局勞工大學斜槓新創主題展活動，是由勞工局副局長陳石圍主持，勞工局主任秘書皮忠謀、專門委員陳俊復、勞工教育生活中心主任林晏瑩、良和里里長陳瑞銓、復國里里長呂建霖等人與會。
高雄市政府勞工局副局長陳石圍表示，勞工大學致力提供多元的學習環境，為勞工朋友開啟創新創業及斜槓人生的夢想，在活動中，除舉辦2場創客講座及3場體驗工坊，並設有攤位展示、互動體驗及表演等，為勞工朋友提供舞台與機會，一展令人驚豔的斜槓技能及創意點子。
陳石圍說，5月是屬於勞工的節日，勞工大學斜槓新創主題展是勞工局所規劃的五一勞動節系列活動之一，藉以展現勞工大學協助勞工朋友培養休閒興趣、斜槓技能與創新創業的成果，展示內容包括新創培力、藝文體驗、時尚技能、永續設計及生活應用等主軸，讓更多市民朋友可以體驗多元學習特色與斜槓創業的魅力。
勞工局勞工教育生活中心主任林晏瑩指出，勞工教育生活中心每年開辦4期勞工大學課程，除了持續開設熱門課程外，更加碼開辦創新創業專班，藉由一系列的工作坊、參訪與輔導，以協助創新創業者培養第二專長、產出成品並介接通路。