Makiyo不演了「其實不愛前夫」！閃離1年短命婚 嫁人原因曝光
39歲女藝人Makiyo在2022年5月19日宣布懷孕，隔天與金先生登記結婚，未料隔年7月14日就簽字離婚。Makiyo日前上節目《新聞挖挖哇》時坦承，自己其實根本不愛前夫，2人從分開至今，對方都沒有聯絡，並坦言當初自己決定結婚，全因為「只是為了小孩」。
記者張一笙／綜合報導
Makiyo在節目中被問到離婚原因，Makiyo坦言是因為性格不合，而且前夫時常找不到人，無論打電話或傳簡訊都沒回應，曾經4天聯絡不上，而且是生產後2、3個月就發生這樣的狀況，Makiyo說：「我就想這個婚姻真的不行，我其實也不愛他啦。」並表示自己會結婚只是因為家人。
Makiyo此言一出，讓主持人十分驚訝，Makiyo表示結婚、生子這件事對她來說本來就是一個既定的順序，因為已經懷孕所以決定結婚，這是一種儀式感。Makiyo在結婚後也確定自己可以為孩子改變，但如果是要為了先生改變：「是不可能的！」
Makiyo也說，離婚到現在，她從沒主動聯絡前夫，更沒拿贍養費。Makiyo表示：「我也希望都不要見面是最好的。」Makiyo被問到是否會再婚，Makiyo表示她會等到家人長大成年後才會考慮，並且希望再婚是為了自己而結婚，並非為了孩子結婚。
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