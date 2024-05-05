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中職快評／重金網羅陳俊秀是否划算？卡住一壘又失去投手陳柏豪

▲中信兄弟一壘手陳俊秀敲出再見全壘打。（圖／兄弟球團提供）
▲中信兄弟一壘手陳俊秀敲出再見全壘打。（圖／兄弟球團提供）

文/強打中年

中華職棒中信兄弟與富邦悍將三連戰激烈異常，今(5)日最終戰，雙方鏖戰到11局，地主軍靠著兩發全壘打，戲劇性以8：7氣走富邦，本周系列賽取得2勝1敗優勢，而陳俊秀連兩戰當勝利功臣。

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本場比賽雙方共動用了11名投手，9局打完形成5平，連兩天進入延長賽。11局上富邦悍將利用兄弟失誤攻下2分，未料卻仍守不住勝利。

▲中信兄弟一壘手陳俊秀敲出再見全壘打，全隊欣喜若狂。（圖／兄弟球團提供）
▲中信兄弟一壘手陳俊秀敲出再見全壘打，全隊欣喜若狂。（圖／兄弟球團提供）
陳俊秀連兩戰當功臣

11局下半，王威晨鎖定富邦後援投手林旺熙的第一球，敲出兩分砲扳平戰局。兩出局後，陳俊秀擊出再見全壘打，戲劇性地向對手說再見。

▲本季轉戰中信兄弟的陳俊秀連兩戰扮演功臣。（圖／中信兄弟提供）
▲本季轉戰中信兄弟的陳俊秀連兩戰扮演功臣。（圖／中信兄弟提供）
總計本周三連戰都是一分差的比賽，第一場富邦悍將1：0完封兄弟，不過後兩戰兄弟都在延長賽與富邦悍將說再見。

陳俊秀展現老將價值，連兩場都當英雄，昨用觸身球換回球隊再見分，今則直接敲出再見轟，讓地主球迷欣喜若狂。

兄弟失去陳柏豪 損失慘重

中信兄弟為了網羅陳俊秀，不僅祭出3年總額超過3000萬元的巨約，還奉送657萬元給樂天當作交易補償，同時流失投手陳柏豪。

就目前成績看來，陳柏豪成為樂天的王牌終結者，出賽14場，貢獻1勝、3中繼和6救援，且防禦率還是0，樂天11場勝利有10場與陳柏豪有關，價值超高。而最尷尬的是，中信兄弟本季牛棚殘破不堪，防禦率和每局被上壘率都是聯盟最爛，至今還找不到固定終結者，也凸顯失去陳柏豪的問題。

▲樂天桃猿陳柏豪成為球隊的王牌終結者。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）
▲樂天桃猿陳柏豪成為球隊的王牌終結者。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.03）
重金網羅陳俊秀是否划算?

反觀陳俊秀目前打擊率僅2成37，加上本戰的再見轟也才2發全壘打，等於兄弟花高薪簽下一個一壘長槍，位置還卡到許基宏和蘇緯達等人，也成為球迷質疑的點。

但陳俊秀畢竟經驗豐富，且過去有慢熱的情況，到季中後有機會越打越好，且陳俊秀一壘守備穩定，在休息室又能扮演精神領袖，若兄弟打進季後賽，更可能扮演重要角色。因此，重金網羅陳俊秀是否划算，還不能太早做定論。

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