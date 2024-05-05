中職快評／重金網羅陳俊秀是否划算？卡住一壘又失去投手陳柏豪

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陳俊秀連兩戰當功臣
11局下半，王威晨鎖定富邦後援投手林旺熙的第一球，敲出兩分砲扳平戰局。兩出局後，陳俊秀擊出再見全壘打，戲劇性地向對手說再見。
總計本周三連戰都是一分差的比賽，第一場富邦悍將1：0完封兄弟，不過後兩戰兄弟都在延長賽與富邦悍將說再見。
陳俊秀展現老將價值，連兩場都當英雄，昨用觸身球換回球隊再見分，今則直接敲出再見轟，讓地主球迷欣喜若狂。
兄弟失去陳柏豪 損失慘重
中信兄弟為了網羅陳俊秀，不僅祭出3年總額超過3000萬元的巨約，還奉送657萬元給樂天當作交易補償，同時流失投手陳柏豪。
就目前成績看來，陳柏豪成為樂天的王牌終結者，出賽14場，貢獻1勝、3中繼和6救援，且防禦率還是0，樂天11場勝利有10場與陳柏豪有關，價值超高。而最尷尬的是，中信兄弟本季牛棚殘破不堪，防禦率和每局被上壘率都是聯盟最爛，至今還找不到固定終結者，也凸顯失去陳柏豪的問題。
重金網羅陳俊秀是否划算?
反觀陳俊秀目前打擊率僅2成37，加上本戰的再見轟也才2發全壘打，等於兄弟花高薪簽下一個一壘長槍，位置還卡到許基宏和蘇緯達等人，也成為球迷質疑的點。
但陳俊秀畢竟經驗豐富，且過去有慢熱的情況，到季中後有機會越打越好，且陳俊秀一壘守備穩定，在休息室又能扮演精神領袖，若兄弟打進季後賽，更可能扮演重要角色。因此，重金網羅陳俊秀是否划算，還不能太早做定論。
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