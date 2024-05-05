老公是車手！余苑綺千萬遺產如何留兒女 律師曝關鍵：事情大條啦
余天愛女余苑綺去年癌逝，留下老公陳鑒（Gary）和家人，讓親屬們悲痛不已，沒想到如今陳鑒竟被爆料是詐騙集團車手頭，已遭檢方聲押禁見，外界十分好奇余苑綺家人能否繼承她所留下的千萬遺產，對此，網紅「黑心律師」楊律師也客觀分析。
記者吳昕蓓／綜合報導
楊律師4日在臉書發文分析，他看新聞得知余苑綺有留下千萬財產，法律上的繼承人有老公陳鑒、2個家人，陳鑒至少可以拿到三分之一遺產，但余苑綺的家人還小，錢財自然是由家長保管，常會出現兩種方法，「錢存在家人名下帳戶內，但存摺印章由爸爸保管」或「錢先匯入爸爸名下帳戶內，混在一起由爸爸保管」。
楊律師直言，如果是後面的方法，很可能會吸引各方人馬來爭搶，「事情就大條啦」，他從檢察官的角度來看，陳鑒名下帳戶內的錢很可能是犯罪所得，可以當作證據，也可以被沒收，因此檢察官會立刻向法院聲請扣押，但從受害者角度來看，也必須先把被告的財產扣住，否則告贏也拿不到錢。
從「余苑綺的家人」的角度看，陳鑒名下的錢大部分都是余苑綺家人的錢，還沒被扣押的話，余苑綺家人可以先把存摺印章找出來，到銀行將相同金額的錢領出來，但也必須冒著被告偽造文書的風險。
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