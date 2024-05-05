被指違反三權分立　沈伯洋籲陳昭姿：別被「為虎作倀」黃國昌綁架

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陳昭姿指出，民眾黨沒有阻擋綠委賴瑞隆的版本，目前順利在司法及法制委員會審查當中，賴瑞隆主張向立法院報備，並且在網站公開，沈伯洋則要把職責為監督行政權的立委，其出國申請交付行政機關審查，立法委員既要監督行政權，又要被行政權審核出國權，這是違反三權分立，落實民進黨近日最愛使用的「毀憲亂政」四字。
對此，沈伯洋回應，退回程序委員會部分，基本上就是程序事項，版本不同就是要進委員會，不然「併案討論」是做什麼用的？光是國會改革版本有多少種，「你們有把不合理的、矛盾的退回程序委員會嗎？」
沈伯洋提到，賴瑞隆的版本是《立委行為法》，他的版本是《兩岸人民關係條例》，完全不同，一個是內部行為法，一個是外部規範，這就是黃國昌那天提的，「為什麼行為法要有性騷，外部規範也要有性騷？因為作用完全不同啊！一個是內部規範，一個是刑事處遇，根本沒有衝突」。
沈伯洋批評，「基本法學ABC你不熟，我覺得根本沒關係，因為術業有專攻，大家討論就好，我那天有走過去跟你討論，你們是怎麼跟我說的？結果呢？繼續退回程序委員會」；如果司法院長去中國要聯審會，表示行政侵害司法嗎？當然不是，這也是法學ABC。
沈伯洋向陳昭姿呼籲，「我拜託你，不要被黃國昌綁架了，他的論述已經不只是有問題，是完全在為虎作倀了」。