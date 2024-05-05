全大運／拿中信兄弟「安心亞」自嘲　清大邱于庭拚5屆標槍首奪金

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邱于庭上個個人最佳是55公尺13，幫助她達標杭州亞運，後續因延期加上其他好手陸續達標，最終無緣亞運舞台，讓她一度陷入低潮，之後的亞錦賽又遇到同樣情況，在全國賽即使有破大會表現，卻也是屈居第二，接連的不如意，讓她苦笑道：「有種被捉弄的感覺。」
因就讀清華大學，邱于庭平時只能利用課餘時間練習，成為學姐後，她也希望能成為學弟妹的榜樣，訓練過程更是嚴格執行教練指示，她說：「我看過一句話是說：『努力本來就是應該要做的』，所以即使一直沒有突破會難過，但盡量不讓自己難過太久，調整之後，我還是會專心訓練。」
邱于庭今日首擲即丟出55公尺14，第二擲也有50公尺87，第三擲有望挑戰大會紀錄55公尺32，但因踩線遭判失敗，她表示，尊重裁判的判決，後三擲有受到一點影響，再加上慣性向前手撐地導致手部些許不適，無緣再創佳績。
邱于庭說：「賽前老師跟我說，妳已經是最後了，要放開來比，這有啟發到我，我也覺得這是最後一里路了，拚就對了！」她目前就讀碩一，把目標放在2026名古屋亞運，之後將慢慢退居幕後，和一路上幫助她的貴人一樣，將自己所學回饋給更多的年輕選手。
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