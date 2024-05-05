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全大運／臺體大林琮憲撐竿跳破大會摘金連霸　老師一席話走出低潮

▲台體大撐竿跳選手林琮憲以5公尺33打破大會紀錄，連兩屆全大運摘金。（圖／全大運提供）
▲台體大撐竿跳選手林琮憲以5公尺33打破大會紀錄，連兩屆全大運摘金。（圖／全大運提供）

記者路皓惟/台中報導

將地主壓力轉為助力，臺灣體大田徑選手林琮憲在113年全國大專校院運動會公開男生組撐竿跳高決賽以5公尺33留下金牌，超越個人最佳，同時也破大會紀錄(原紀錄為102年臺灣體大謝佳翰的5公尺32)，晉升全國歷年第3傑，並順利完成金牌二連霸。

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「這場比賽沒想太多，賽前狀況不差，到比賽時，先破個人最佳就好，不要去想破大會或破全國。」目前大二的林琮憲，今天(5日)賽事起跳高度為4公尺80，來到5公尺25時，一躍過桿、興奮振臂。賽後他表示，由於第三次平個人最佳，所以格外開心，反而破大會那刻，神情比較錯愕。最後他挑戰5公尺40，想拚破全國紀錄(5公尺38，林志成)，但可惜沒能成功。

20歲林琮憲，惠文高中時期，以5公尺25創下U20全國紀錄，被視為撐竿跳後起之秀，但上大學後成績一度停滯，去年中原全大運摘金，但高度為5公尺05。

「這兩面金牌真的感受完全不一樣，之前有點僥倖，而且真的算是沉寂滿久，大概兩、三年了，然後又是地主，還突破個人最佳，提升大會紀錄，終於有發揮出來。」林琮憲坦言沉寂這段時間，身體雖然有些傷勢，但關鍵在於心態，太急著想去證明自己，沒有做好基本功。

技術面由教練吳建國修正，改善撐竿細節，心理方面則在臺體大運動心理教授莊艷惠幫助下，逐步建設強化，化解緊張、怯場的老毛病。

這次身為地主選手，林琮憲背負難以想像的壓力，「老師(莊艷惠)說，先平常心面對比賽，做好本分，不要那麼緊張，先拚個人最佳就好。她告訴我把自己當成平凡人，不要想那麼多，把自己當平凡人，去想要突破的天際，畢竟我們也只是平凡人，想要越跳越高而已。」

本屆全大運公開男生撐竿跳高決賽，集結國內目前頂尖好手，銀牌高雄師大黃湧富5公尺25突破個人最佳，銅牌為屏東大學黃正琦的5公尺15，第四名為目前全國紀錄保持者屏東大學林志成，成績也是5公尺15只是失敗次數較多，所以沒有站上頒獎台，成績競技水準為近年大運會最佳。

「大家一塊競爭是很棒的事，我們一起慢慢推動台灣撐竿跳，成績慢慢推進，慢慢推向亞洲，甚至世界。」林琮憲期許下個月台灣國際田徑公開賽，要把握機會，再次挑戰全國紀錄，他笑說，「打鐵要趁熱。」

▲台體大撐竿跳選手林琮憲目標在6月台灣國際田徑公開賽打破全國紀錄。（圖／全大運提供）
▲台體大撐竿跳選手林琮憲目標在6月台灣國際田徑公開賽打破全國紀錄。（圖／全大運提供）
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