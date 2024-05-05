阿滴曝光YouTuber薔薔「私下」真面目！粉絲震驚：沒圖沒真相
前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）以嗆辣又活潑的風格，在YouTuber圈中相當活躍，但也因為不做作又直話直說，評價相當兩極，不過還是有一群死忠紛絲。薔薔的YouTube頻道常常分享日常生活、和家人間的互動，成為新流量密碼，每每在影片發表的言論，總能掀起討論。就連YouTube頻道以教學英文為主題的阿滴（都省瑞）近期都在社群上透露，薔薔私下的真實面貌，直言：「本人超有禮貌！」
記者施以慧／綜合報導
阿滴今（5）日在社群平台Threads發文分享薔薔私下反差的真面目，「近期讓我覺得最反差萌的是薔薔。訊息都超有禮貌之外，在傳來感謝的文字之後，還會再補上一段語音重複一次自己的感謝之意。」貼文曝光後不到1個小時，瞬間吸引超過2千人狂讚，部分網友紛紛留言驚呼「沒圖沒真相」。
由於薔薔的性格相當直接，曾和以「極簡」主題爆紅的YouTuber「NanaQ」合作拍片，沒想到卻因為說話太直接，不慎把對方弄哭，還曾帶家人出國旅遊，因為家人的伴侶行為不當而當眾批評對方，相當敢怒敢言！
不過仍有一群忠實粉絲相當認同阿滴，提到：「之前公司有和她合作過，她私下真的非常有禮貌，非常客氣，幾乎都會努力完整呈現廠商想要的感覺，真的蠻喜歡她這人的。」、「她真的超可愛！直來直往、完全不做作。」就連知名YouTuber「Joeman」（九妹）都在留言區認證：「真的！本人超Nice。」可見薔薔相當有人緣。
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