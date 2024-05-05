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嚴爵「退出歌壇7年」出現了！亮相健身比賽　親曝復出可能性

▲在演藝圈消失7年的嚴爵低調現身好友張傑的健身比賽，受訪時透露自己近期除了培育新歌手，就是在跟老婆積極備孕。（圖／記者葉政勳攝）
▲在演藝圈消失7年的嚴爵低調現身好友張傑的健身比賽，受訪時透露自己近期除了培育新歌手，就是在跟老婆積極備孕。（圖／記者葉政勳攝）

記者張一笙／綜合報導

36歲男歌手嚴爵2009年出道，以文青形象走紅，2017年離開「相信音樂」後退居幕後，近年鮮少公開露面。今（5）日嚴爵難得現身好友張傑舉辦的健身比賽，已經結婚快4年的嚴爵表示目前正在與老婆積極備孕，並不會考慮重返螢光幕前。

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▲久未在公開露面的嚴爵現身《Muscle Star 健美之星》比賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.05）
▲久未在公開露面的嚴爵現身《Muscle Star健美之星》比賽。（圖／記者葉政勳攝）
嚴爵2017年和相信音樂約滿離開後，返美進修服裝設計，2020年學成回台灣創辦經紀公司「鮪魚肚影音」，旗下藝人有王敏淳、陳華等人，近年積極培育新人歌手，並且在2021年宣布與圈外女友Jessie結婚。

▲嚴爵與老婆Jessie目標要生4個孩子。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵（左）2021年與圈外女友Jessie結婚。（圖 ／翻攝自嚴爵IG）
今日，嚴爵低調現身好友前南拳媽媽成員張傑所舉辦的健身比賽《Muscle Star 健美之星》，被眼尖的媒體捕捉到他的身影，嚴爵受訪時表示，自己近期正在著手幫旗下歌手陳華準備新專輯。

▲嚴爵出道時模樣帥氣。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵出道時模樣十分帥氣。（圖 ／翻攝自嚴爵IG）
嚴爵被問到是否有考慮復出，他表示：「沒有，盡量低調，先好好培育下一代的歌手。」並且慎重地強調自己不會回到螢光幕前。嚴爵也提到，在場外有遇到熱情的粉絲，與對方像朋友一般閒話家常的感覺，讓他感到十分親切。

▲嚴爵老婆宣告他不會再復出。（圖 ／嚴爵IG）
▲嚴爵透露，自己正在幫旗下歌手陳華準備新專輯，自己不會復出螢光幕前。（圖 ／嚴爵IG）
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