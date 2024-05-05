證實出任教育部政次！台大教授葉丙成首發聲：目標打造更好的教育
台灣大學電機系教授葉丙成今（5）日證實將於520後，出任教育部政務次長，他透露未來目標是想打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多的人才，面對未來的挑戰。
記者鄭妤安/台北報導
準總統賴清德以及準行政院長卓榮泰已陸續公布6波新閣人事，民進黨今日透過新聞稿，公布各部會政務次長等人事安排，除了行政院副發言人將由曾代表民進黨競選台中市立委的謝子涵出任外，15部會政務名單也出爐，包含前立立委林靜儀等人入列。
其中，教育部政務次長由張廖萬堅與國立台灣大學電機工程學系教授葉丙成出任，受到各界關注。
對此，葉丙成於稍早在臉書上證實自己將於520之後進入教育部服務。他表示，12年前奔走台灣各地推廣教學創新。從9年前開始，關注的不再是教學方法層面，更關注的是如何透過教育，讓台灣的下一代更有能力跟自信去面對變化快速的未來世界。
葉丙成表示，「打造更好的教育，讓少子化的台灣能有更多的人才，面對未來的挑戰」，是他一直以來的信念，也是未來持續為台灣努力的目標。
過往葉丙成除了教授的身份外，更積極推動翻轉教學，同時創辦線上遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構BTS無界塾等。