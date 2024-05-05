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楊冪主演新片票房極差！上映5天慘撤檔　挨酸：7天無理由退貨

▲《沒有一頓火鍋解決不了的事》由楊冪主演，但由於票房低迷，官方在電影上映第5天時宣布撤檔。（圖／電影先鋒YouTube）
▲《沒有一頓火鍋解決不了的事》由楊冪主演，但由於票房低迷，官方在電影上映第5天時宣布撤檔。（圖／電影先鋒YouTube）

記者施以慧／綜合報導

5月1日在大陸上映的新電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，由楊冪、田雨、李九霄等人領銜主演，不過熱騰騰的新片僅僅上映5天，官方就宣布撤檔，原因是這部電影票房僅有5178萬人民幣（約台幣2.3億元），極差的成績讓導演都泛淚，只好在今（5）日直接宣布撤檔，擇期再上映，沒想到網友非但不感到可惜，還對官方一陣砲火猛攻。

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《沒有一頓火鍋解決不了的事》劇情描述4個互不相識的人在戲院後台分贓，竟意外牽扯進1樁命案，1頓熱辣滾燙的火鍋翻滾著層出不窮的懸疑，貪婪和欺瞞引發連環逆轉，終於，4人特殊身分漸漸浮出水面。沒想到這樣的劇情疑似不受到粉絲喜愛，連續多日的票房成績，讓導演相當難過。

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▲楊冪睽違3年回歸大銀幕，私下還曾找老師雕琢演技，沒想到票房不盡人意。（圖／翻攝自微博）
而主演這部電影的當紅女星楊冪，這次是睽違3年出演電影，先前還曾尋找老師雕琢演技，沒想到成績不佳。與同期上映的《維和防暴隊》、《末路狂花錢》票房相比，相差了逾5000萬（約台幣2.2億元）。

官方表示：「因為各種環境因素，導致影片沒有與更多的觀眾見面。在此要特別感謝為提升排片付出了努力的朋友們，並對想看《火鍋》卻無緣相見的觀眾們由衷說聲抱歉！在認真研判目前的情形後，為滿足更多觀眾的需求，我們的《火鍋》將於5月6日撤檔，擇日再和大家相見。」最後還不忘以片名當作結尾：「沒有一頓火鍋解決不了的事，意猶未盡，那就兩頓。」相當惋惜。

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▲《沒有一頓火鍋解決不了的事》票房低迷，官方在上映第5天後宣布撤檔。（圖／翻攝自微博）
得知訊息後的網友們紛紛調侃：「電影圈有自己的七天無理由退貨。」、「就好像過陣子看會好看一樣？」、「電影圈沒救了，想上就上想撤就撤，不找自身原因，全是環境問題。」、「上映幾天再撤檔，還有這種操作嗎？」同時也有不少粉絲點出票房低迷的真正原因：「沒有好好宣傳，好好的一部電影被片方搞成這樣，最後難受的是主演和粉絲。」不過也有人懷疑，這也許是衝高票房的某些必要手段。

不過突然撤檔的情況，近來在大陸電影圈頻頻發生，就連超級巨星劉德華主演的賀歲片《紅毯先生》票房也不盡人意，在今年2月份上映了8天後同樣突宣告要撤檔，也同樣表示會擇期再重新上映，而撤檔前累積票房大約是8000萬人民幣（約台幣3.4億）。

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