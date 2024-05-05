楊冪主演新片票房極差！上映5天慘撤檔　挨酸：7天無理由退貨

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而主演這部電影的當紅女星楊冪，這次是睽違3年出演電影，先前還曾尋找老師雕琢演技，沒想到成績不佳。與同期上映的《維和防暴隊》、《末路狂花錢》票房相比，相差了逾5000萬（約台幣2.2億元）。
官方表示：「因為各種環境因素，導致影片沒有與更多的觀眾見面。在此要特別感謝為提升排片付出了努力的朋友們，並對想看《火鍋》卻無緣相見的觀眾們由衷說聲抱歉！在認真研判目前的情形後，為滿足更多觀眾的需求，我們的《火鍋》將於5月6日撤檔，擇日再和大家相見。」最後還不忘以片名當作結尾：「沒有一頓火鍋解決不了的事，意猶未盡，那就兩頓。」相當惋惜。
得知訊息後的網友們紛紛調侃：「電影圈有自己的七天無理由退貨。」、「就好像過陣子看會好看一樣？」、「電影圈沒救了，想上就上想撤就撤，不找自身原因，全是環境問題。」、「上映幾天再撤檔，還有這種操作嗎？」同時也有不少粉絲點出票房低迷的真正原因：「沒有好好宣傳，好好的一部電影被片方搞成這樣，最後難受的是主演和粉絲。」不過也有人懷疑，這也許是衝高票房的某些必要手段。
不過突然撤檔的情況，近來在大陸電影圈頻頻發生，就連超級巨星劉德華主演的賀歲片《紅毯先生》票房也不盡人意，在今年2月份上映了8天後同樣突宣告要撤檔，也同樣表示會擇期再重新上映，而撤檔前累積票房大約是8000萬人民幣（約台幣3.4億）。