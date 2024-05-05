伊能靜自曝童年受虐經歷！全身潰爛長疹子 慘遭「浸泡雙氧水」
56歲女藝人伊能靜是圈內的美魔女代表，年過半百的她臉蛋及身材都保養得宜。近日，伊能靜與團隊前往香港工作，逛街時看到香港街道時，讓她回想起自己兒時在香港求學，既飽滿又孤單的回憶，並透露自己曾全身長滿爛疹子，還被大人丟進裝滿雙氧水的大鐵盆中，讓她痛苦大叫。
記者張一笙／綜合報導
伊能靜小時候因為母親希望她學好英文，因此將她送到香港讀小學，她被安排住在尖沙咀附近的一棟樓內，裡面擠滿人、鳥、金魚、狗等動物，連走路都必須側身才能通過。當年伊能靜自己一人住在香港，身邊沒有父母照顧，全身長滿爛疹子，一旦傷口開始潰爛，大人就會將她丟進裝滿雙氧水的大鐵盆中，即便她痛苦大叫，還是被死死按住不讓她出來，伊能靜說：「這些畫面，卻成了面帶微笑的記憶。」
伊能靜說，當年自己年紀太小，不懂得改變命運，等到媽媽到了香港，看到髒髒黑黑、營養不良，又患有皮膚病的伊能靜時，決定將她帶回台北，對於香港，伊能靜表示在她的記憶中又孤單、又飽滿。
伊能靜透露，雖然自己曾在香港度過一段心酸的幼年時光，但她時常想起走過的街道，如今再次回到香港：「依然喜歡充滿煙火氣的香港，依然是像王家衛電影裡的鏡頭。」伊能靜說她的回憶裡沒有酸楚，只有感恩，也因為有過那段經歷，才能有如今的敏感細膩、有共情能力的自己，伊能靜也說：「我非常珍惜自己純樸的童年，不想跟任何人替換，這是我的香港，這是我一生的故事。」
※【NOWnews 今日新聞
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