阿部瑪利亞遭問「有男友嗎？」 曖昧回應引粉絲暴動：蛇丸動作快
來自AKB48的日籍女星阿部瑪利亞從女團裡畢業後，來到台灣發展，加入網路熱門節目《木曜4超玩》成為固定主持人，以甜美的笑容與日本口音深得粉絲喜愛，每每在節目中出現，總能成為討論話題。她也經營個人YouTube頻道，也時常在社群上與粉絲互動，今（5）日在Threads中分享了一段日前的經歷，是與一名7歲小女孩的對話，女孩詢問她是否有男友？而阿部瑪利亞的曖昧回應，讓全網都沸騰了！
記者施以慧／綜合報導
阿部瑪利亞在社群分享了一段跟小妹妹的對話，對方好奇詢問她：「妳有男朋友嗎？」並表態「因為妳很漂亮，我覺得有」，雖然阿部瑪利亞沒有正面回答，順著話反問妹妹：「如果說『沒有』呢？」沒想到對方則認為相當遺憾：「太可惜了！妳這麼漂亮，怎麼可以沒有！」這段文章的結尾，阿部瑪利亞還曖昧發聲：「台灣男生聽到了嗎？」讓留言區直接暴動。
阿部瑪利亞隱約透露自己單身，還特別對「台灣」的男人喊話，讓留言區立刻被網友占滿，「手刀衝刺」、「隊伍是從這裡開始爹斯嘎」、「各位台灣好男人請到麥卡貝領號碼牌（誤）」、「這裡開始報數」，更有趣的是還有不少粉絲標註了曾與她合作的YouTuber蛇丸，「動作快」、「蛇丸正在搭車北上了！」
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