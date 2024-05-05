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樓梯間驚見「一坨灰塵」熟睡！身分曝光　上班族氣瘋：到晚上就吵

▲有民眾發現「一坨灰塵」在樓梯間的牆邊，靠近看才發現是緊閉雙眼的幼鳥。（圖／取自路上觀察學院）
▲有民眾發現「一坨灰塵」在樓梯間的牆邊，靠近看才發現是緊閉雙眼的幼鳥。（圖／取自路上觀察學院）

記者潘毅／綜合報導

可愛小生物晚上竟變成擾人清夢的魔王！近期有民眾發現「一坨灰塵」在樓梯間的牆邊，靠近看才發現是緊閉雙眼的幼鳥。可愛模樣讓他忍不住按下快門，並將照片發上網分享，卻意外喚起上班族惡夢，直呼「害人晚上睡不著的真凶！」

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一位民眾在臉書社團「路上觀察學院」上發文，自己在樓梯間的欄杆扶手下看到一坨灰撲撲的圓形物體，起初還以為是什麼動物的排泄物，而靠近一看，才發現是一隻緊閉雙眼熟睡的小鳥，模樣十分可愛。

▲這隻灰灰的小鳥，其實是名為「南亞夜鷹」的生物。（圖／取自路上觀察學院）
▲這隻灰灰的小鳥，其實是名為「南亞夜鷹」的生物。（圖／取自路上觀察學院）
沒想到照片曝光後，立刻讓大批網友崩潰，因為這隻灰灰的小鳥，其實是名為「南亞夜鷹」的生物，牠們的生存領域與人類高度重疊，甚至市區內都能見到期蹤影，南亞夜鷹雄性成鳥的叫聲就像「追！追！」音量可超過90分貝，傳遞距離達８百公尺，而每年二月至六月的繁殖期，為了求偶牠們會更加頻繁的鳴叫，連深夜都能聽到這個怪聲，進而導致失眠或提早被吵醒，幾乎可以說是上班族的天敵，也被冠以「晚上在吵的鳥」、「追追鳥」等名號。

▲夜鷹：看P看？剛值完大夜班很愛睏，別吵啦！（圖／網友雙人徐授權提供）
▲「南亞夜鷹」常出現在市區內，生活領域與人類高度重疊，也成為許多人夜晚的失眠惡夢。（圖／網友雙人徐授權提供）
因此這則貼文發出後，也讓許多上班族苦笑表示，「惡魔鳥男，你今晚的惡夢」、「很多人夜間的惡夢！讓你睡不著的好朋友」、「每天害我睡不著的真凶！原來每晚聽到的聲音就是這個小東西，聲音怎麼可以這麼宏亮啦」、「晚上吵我睡覺，結果牠早上給我呼呼大睡」；但也有一派人有不同看法，「很多人覺得吵，但對我來說那是種安心的聲音」、「人家夜鷹也才叫幾個月，改管的一年四季都在轟轟轟」。


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