5/6NBA季後賽搶先報／魔術G7最終對決騎士！狀元班切羅力尬米契爾
5/6NBA季後賽由奧蘭多魔術出戰克里夫蘭騎士，這場生死之鬥，魔術將看「狀元郎」班切羅（Paolo Banchero），而騎士絕對是由主將米歇爾（Donovan Mitchell）出擊，兩人的對位不但是比賽看點，這場贏球就晉級，輸球就回家的「世紀對決」天王山戰役，《NOWnews今日新聞》也要帶讀者了解看點。
記者吳政紘/綜合報導
Donovan Mitchell在上一場狂攻50分，但他的體力也耗費不少，但魔術隊已經不是昔日吳下阿蒙，尤其在Banchero第一次打季後賽就上手的狀況下，單場23分不是難事，但魔術隊還有更多得分點，相較之下，騎士隊反而沒人跳出來。
魔術隊這幾場比賽有不少人跳出來，但後衛Franz Wagner)在魔術隊的三場勝利中場均拿下全隊最高的25.3分，投籃命中率為58%，籃板球數為7.7個，助攻數為4.7個，三場比賽中總共只有一次失誤。當瓦格納在場時，魔術隊三場勝利的戰績為+65。
此外，奧蘭多魔術自 2010 年以來就沒有贏得季後賽系列賽，而克里夫蘭騎士距離上一次連續四次闖入 NBA 總決賽僅相隔六年，但球隊最近一次在沒有詹皇的情況下取得系列賽勝利是在 1993 年，這也代表，這34年來，魔術隊還是無法脫胎換骨。
ㄌ5/6NBA季後賽賽程：
1:00 奧蘭多魔術出戰克里夫蘭騎士
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