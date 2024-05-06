習近平赴法訪問、巴黎現示威潮！駐法代表：疫情前後氛圍大不同
中國國家主席習近平，5日至10日期間，前往法國、塞爾維亞、匈牙利訪問，第一站先抵達法國，也是他自2019年新冠疫情爆發以來，首次訪問歐洲。有外媒報導稱，巴黎街頭有抗議人潮聚集，就連我國駐法代表吳志中也表示，相較於疫情前，歐洲對中國的態度已明顯改變。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》、《美國之音》報導，習近平此行，陪同的還有習近平的夫人彭麗媛，中共中央政治局常委蔡奇，中國外交部部長王毅等人，但儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對習近平禮數盡出，但他與習近平的對話卻可能並不輕鬆。5日在法國首都巴黎，發生了抗議習近平到訪的示威活動，有人揮舞西藏旗幟，譴責習近平是一位試圖消除西藏文化的獨裁者。人權組織並呼籲法國政府清楚向習近平表明，北京犯下的「反人類罪行」，會對中法關係造成後果。
此外，俄羅斯入侵烏克蘭後，北京與莫斯科的關係明顯升溫，馬克宏的首要任務，就是警告習近平有關支持俄羅斯的危險，因為西方特別擔心，北京若直接向俄羅斯提供軍事援助，會打破俄烏衝突的平衡。
分析也認為，習近平不排除是想透過巴黎之行，來緩和中歐經貿緊張，儘管歐洲國家在看待中國問題上依然存在分歧，有的仍將中國視為很大的市場，但也有越來越多歐洲國家譴責北京不尊重國際貿易規則。
我駐法代表吳志中5日晚間也在臉書發文，稱習近平即將於當地時間5日下午3點40分抵達巴黎，但現場歡迎的群眾稀稀疏疏，「與2019年武漢肺炎危機前的訪問相比，整個歐洲的氣氛已經大大改變了。」