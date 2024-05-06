議員苦尋北捷削筍伯幫繳萬元罰單　本尊出面說話：黑掉了啦

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陳怡君原本跟老先生約4號見面，不過跟阿伯約好後，卻因為阿伯換地方賣菜，之後又輾轉約了好多次，然而阿伯不識字又不會講地址，昨天才終於在山下的山路旁，見到正在賣筍子的阿伯本人。
陳怡君指出，原本想買光阿伯的筍子，讓阿伯早點回家休息，但是熱情的阿伯，堅持要用送的，所以自己又跟著去阿伯的高麗菜園。陳怡君進一步指出，看阿伯在摘採被蟲吃掉的爛菜，自己覺得老先生的生活似乎挺辛苦，但老先生讓人感受出「在困難的處境中有堅毅的精神」。
4月22日傍晚有民眾通報，指北捷車廂內有人亮刀，捷運警察隊到場發現是一名老翁，因車程過長索性拿菜刀削桂竹筍，因此被開出1萬元罰單。台北市議員陳怡君表示，這位阿伯讓她想到鄉下賣竹筍的舅公，直接表示想幫老先生直接繳罰款。
陳怡君直言，自己透過北捷幫忙，捷運公司也很努力找到阿伯，跟阿伯確認，能不能給議員電話後，才得知阿伯電話。因阿伯上午要忙農活，下午跟晚上要賣菜，她打了一天半電話才連絡上阿伯，原本跟阿伯約好了，但約好後又因為換地方賣菜，輾轉約了好多次，但是阿伯不識字又不會講地址，才終於在山下的山路旁找到正在賣筍子的阿伯。
陳怡君表示，本來有媒體想要跟著去找阿伯，但因為阿伯很純樸、會緊張，所以抱歉沒能帶大家去。自己答應要幫老先生繳罰款，但是捷運公司說罰單非親非故不能代繳，所以她就一定要找到很難找的阿伯。