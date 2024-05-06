國際局勢不穩、金價易漲難跌？專家估：5月挑戰每盎司2400美元
由於通膨尚未緩解，美國聯準會宣布利率按兵不動，金價單日下跌後立刻回穩。國際金價今年以來漲勢強勁，已經上漲11%，有法人分析，中國3月透過香港進口黃金的月增量高達4成，而這也顯示出買盤依舊強勁，因此金價恐怕只會易漲難跌。不過由於短線漲幅已經很高，因此投資人需要注意風險。
記者陳郁柔／台北報導
由於近期美國通膨數據未見下降，並且就業市場表現強勁，經濟也維持穩定，因此美國聯準會決定利率按兵不動，而投資人也開始延後首次降息的時間點，根據CME FedWatch Tool顯示投資人對於啟動降息的預期延後至9月甚至12月，似乎不利於貴金屬表現，不過中東局勢不穩定，也因此具有避險性質的黃金表現強勁，貴金屬的買盤力道強勁，再加上中國是黃金白銀的主要需求國，中國製造業PMI回升至50榮枯線以上，有助於需求成長，中國3月透過香港的黃金淨進口量月增高達4成。
此外，台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，以色列、伊朗兩國軍事衝突暫緩，也因此金價短期表現較疲軟。不過，美國通膨降速不如預期，聯準會降息時間恐延後，金價區間震盪整理後，5月有再度挑戰2400美元的機會。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。