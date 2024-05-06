徐巧芯恢復「蜜獾」本色？深夜爆料外交部援助烏克蘭怒嗆吳釗燮

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徐巧芯進一步指出，吳釗燮給出的回應是，總額約一億美元。但自己進一步追問這些錢是否直接投入烏克蘭，得到的答案卻是否定的。援助的方式均是透過第三方國家，包含捷克、立陶宛、波蘭等國，簽訂專約，再將物資或者款項轉往烏克蘭。徐巧芯直言，這樣的轉手，讓經費難以監督，到底最終有多少進到烏克蘭作為實際最終的援助費用，作為中華民國的立法委員難道不應質疑？
徐巧芯又言，尤其是協助轉進經費或物資的簽署專案，極有可能牽涉進他國內政，因為對方在自身國家也會有執政或在野的政黨立場。協助烏克蘭原本是美意，但目前的做法，這些專案相當容易淪於與他國政黨政治打關係的籌碼，變相的經營民進黨政府自身的關係。
徐巧芯坦言，質詢當天她就暗示吳釗燮，她的質疑均是有具體資料佐證的。既然外交部情緒管理再度失控，她就拿出資料來戰；首先，我方與捷克簽了一筆協助烏克蘭的專案，美名是「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」，花費高達「一千萬美元」，而且指定「捷克衛生科技院」（CHTI）執行計劃；其中300至400萬要採購台灣醫材。請問到時候是哪些廠商能夠得標吃到肥肉？不是一樣是政府決定的嗎？
徐巧芯強調，前一陣子「衛生科技院」的主持人Petr Foit 前腳訪台（112年3月），後腳就拿到這麼大筆的專案（112年12月），有沒有覺得很熟悉？半年多就拿到一千萬美元的大專案，就好像當時美國參議員來了之後就砸千億買波音如出一徹；再者，Petr Foit是捷克當地的醫材供應商，生意做得很大，而且與在地國會議員的政商關係非常密切。外交部簽訂了這樣的密約，難道不是間接的介入了捷克的在地政黨政治；最後，準副總統蕭美琴至捷克訪問時，有沒有提到甚或討論該計劃？這則是外交部該說明的。以上都是鐵證，她手上均有公文資料，外交部敢否認嗎？
徐巧芯最後怒批，吳釗燮隨意嘴砲別人不懂，一副自己最厲害，但卻招架不住一場10分鐘的質詢，只會跳針8次「告我藐視國會罪啊」，成為眾人笑柄，現在想要在夜襲扳回一城，結果被打臉的「又双叒叕」是自己。