范德賴恩將會晤習近平　敦促與中國「公平」競爭

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她補充說，先前和習近平會面時，「我已經明確表達，當前市場准入的不平衡無法持續，並且需要解決」。
范德賴恩的歐盟執委會，也就是歐盟對貿易議題的管理當局，近幾個月已經針對中國展開一系列的競爭調查。
北京對最近一次針對中國醫療器材市場涉嫌不公平准入的調查作出強烈反應，稱其為歐盟「保護主義」的跡象。
中國也對歐盟調查中國風力渦輪機向歐盟的供應商感到憤怒。布魯塞爾其他的調查則集中於中國對太陽能板、電動車(EVs)和火車的補貼。
范德賴恩重申歐盟的立場，表示「應該消除與中國關係的風險，但並非與中國脫鉤」，這代表減少對中國供應商的依賴，但不會像美國那樣懲罰或阻擋在關鍵領域的貿易流動。
范德賴恩強調中國產能過剩的問題，以及導致中國商品以過低的價格進入歐盟市場的方式，那使歐洲企業無法與之競爭。
「歐洲不能接受這樣扭曲市場，並可能導致歐洲去工業化的做法。」
范德賴恩說，她將「鼓勵中國政府在短期內解決這些產能過剩的問題」，並補充說歐盟將與其他「日益受到中國市場扭曲影響」的富裕和新興經濟體合作。
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