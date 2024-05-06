羹湯驚見整隻大蟑螂漂浮！老闆「冷回1句」整鍋繼續賣　顧客傻眼

帥老闆遭女客跟騷3年！家門口「33秒恐怖片」曝　崩潰不自殺聲明

▲台南一名經營植栽店的周姓老闆外型帥氣，卻受到一名多年前的女顧客嚴重騷擾，近日在臉書上崩潰發表不自殺聲明，並公開家門口監視器畫面。（圖／翻攝自店家臉書粉專）
▲台南一名經營植栽店的周姓老闆外型帥氣，卻受到一名多年前的女顧客嚴重騷擾，近日在臉書上崩潰發表不自殺聲明，並公開家門口監視器畫面。（圖／翻攝自店家臉書粉專）

記者賴禹妡／綜合報導

台南一名經營植栽店的周姓老闆外型帥氣，他近日在臉書上發表不自殺聲明，並透露受到一名多年前的女顧客嚴重騷擾，對方不但一天打上百通電話，還狂叫外送按門鈴，讓他不堪其擾，並附上一段33秒監視器畫面，曝光對方在自家門口寫紙條的身影，直呼「我無法再承受下去了。」貼文曝光後，讓不少網友驚喊「現實版美劇《馴鹿寶貝》嗎？」據悉，目前警方已受理跟騷案件，將另行通知對方到案說明。

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據悉，年近40歲的周姓老闆外型帥氣，臉書粉專擁有5.5萬人追蹤，沒想到一名3年前的女顧客光顧後，開始頻頻向周姓老闆示好，並出現嚴重騷擾行為。周姓老闆日前在臉書發表不自殺聲明，表示與這名女客人沒有私下交情，對方卻無止盡地每天騷擾他，不僅一天打上百通電話，還害他個人網路銀行全被鎖住，甚至連iPhone都被控制，「你無法想像的方式我全都體會過。」

▲帥老闆遭女客跟騷3年！家門口「33秒恐怖片」曝　崩潰不自殺聲明（圖／翻攝自店家臉書粉專）
▲女客人到周姓老闆家門口張貼紙條。（圖／翻攝自店家臉書粉專）
周姓老闆同時曬出一段33秒的監視器畫面，指出該名女客人經常點各種外送食物給周男，並要求外送員按門鈴，迫使他開門取餐，他無奈地在家門口張貼紙條，告知外送員自己並未點餐，請求對方「不要按門鈴」。豈料女客人2日到周姓老闆住處站崗，直接將門口的紙條撕毀，再貼紙條寫下「是想再拖3年，還是有收不完的外送？或我親自去？你想這樣嗎？」

周姓老闆即使報警、跑法院也沒用，女客人的種種騷擾行為，讓他崩潰在臉書發表不自殺聲明，直呼「我無法再承受下去了」，懇求專業人士的幫忙。貼文曝光後，讓網友們紛紛看傻留言「現實版美劇《馴鹿寶貝》嗎？嚇歪」、「幾年前直播就聽你說過，沒想到居然到現在，真恐怖。」

▲帥老闆遭女客跟騷3年！家門口「33秒恐怖片」曝　崩潰不自殺聲明（圖／翻攝自店家臉書粉專）
▲女客人將周姓老闆寫給外送員的紙條撕毀。（圖／翻攝自店家臉書粉專）
對此，警方表示，周男已於3日至分局報案，並檢具多封傅女寄送的信件等證物，分局家防官認定女當事人涉嫌違反《跟蹤騷擾防制法》，目前已受理報案並通報，將另行通知相對人到案說明。

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