Mitchell連2場合計爆砍89分的原因？他坦言：厭倦了在首輪被淘汰
NBA美國職籃季後賽，克里夫蘭騎士在今（6）日和奧蘭多魔術的搶七大戰，以106：94擊敗魔術，晉級第2輪，騎士當家球星Donovan Mitchell在本場比賽出賽45分鐘，29投11中，砍下39分外帶5個助攻，G6砍下50分，G7又拿了快40分，當賽後被記者問到連續兩場發揮神勇，其背後的動力是什麼，Mitchell回應自己已經厭倦在季後賽首輪出局，連續兩場大爆發就是為了能夠挺進第2輪。
記者吳政紘/綜合報導
根據美國媒體《statmuse.com》統計，Mitchell在G6和G7加起來共砍下了89分，佔騎士總得分中的44.1%，僅次於Allen Iverson在2001年在東區決賽所創下的90分紀錄。
在搶七大戰拿下勝利後，Mitchell被外界譽為是騎士能夠晉級的關鍵人物，對此Mitchell在賽後記者會說：「賽季剛開打時我就說過，這就是我加入騎士的原因，這是我的職責，我對自己的期望是很高的，我值得的批評和我值得的稱讚是一樣多的，我這次做到了我該做的事，就這樣，我要繼續做我該做的事，讓我們能夠繼續晉級。」
在本場比賽過後，Mitchell和騎士登上X熱搜榜第1，而前湖人球星Nick Young也在X上發文表示「湖人如果用AD或Lebron James以外的球員來交易Donovan Mitchell，他們一定會拿下冠軍。」騎士隊隨隊記者Ben Axelord也在X上公開稱讚Mitchell是騎士隊史上第2強的球員。」
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