她抽血這數值狂降！一查罹癌「1年後就走了」 醫驚：完全沒症狀
心臟科醫師劉中平近日分享病患案例，他表示有一名女病患在某次例行檢查時，發現白血球數值下降，她後續又進行2次追蹤檢查，白血球數量竟已下降到危險值，她卻完全沒有任何症狀，最後女病患被確診為血癌，短短1年後就過世。對此，劉中平醫師發文呼籲定期抽血檢查的重要性，強調「用小小的不舒服換來長期的健康」是非常值得的。
記者賴禹妡／綜合報導
劉中平醫師近日在臉書粉專指出，一名女病患長期在他的門診追蹤心臟疾病，某次例行檢驗中，他發現女病患的白血球數值有下降情況，請對方一個月後再追蹤，沒想到二次檢驗發現，白血球數值又降得更低了。
劉中平透露，因為女病患完全沒有任何症狀，「連疲勞都沒有」，因此起初還懷疑是否為檢驗異常。一週後女病患再度檢查，白血球數量竟已下降到危險值，他立即請血液科專家檢查，經過住院詳細檢驗，女病患被確診罹患血癌，「一年之後就過世了。」
劉中平表示，幾乎每次門診都會有檢驗結果超乎預期的情況，其中最可怕的就是癌症指數突然上升，「在毫不相關的心臟科門診被發現有癌症，是非常令人驚訝的。」呼籲大家平時要記得定期抽血檢查，才能在早期發現疾病，換來長久的健康。