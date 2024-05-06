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騎士Mitchell系列賽7場狂砍201分！成為自「詹皇」後隊史第2人

▲米契爾（Donovan Mitchell）全系列賽7場共砍201分。（圖／美聯社／達志影像）
▲米契爾（Donovan Mitchell）全系列賽7場共砍201分。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA季後賽首輪今（6）日上演克里夫蘭騎士，交手奧蘭多魔術的對戰組合，騎士靠著當球星Donovan Mitchell單場轟下39分，率隊以106:94擊敗魔術搶下G7勝利。其中根據NBA官方統計，Donovan Mitchell在本輪系列賽合計共拿下201分，成為騎士隊史自「詹皇」LeBron James後，首位能在單輪系列賽至少拿下200分以上的選手。

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Donovan Mitchell在今（6）日全場27投11中、三分球8中2，拿下39分、9籃板、5助攻，其中Donovan Mitchell砍下39分後，也讓他成為自「戰神」Allen Iverson後，在系列賽G7與G6合計砍進最多分的選手（共砍進89分），當年Allen Iverson曾在2001年對陣密爾瓦基公鹿時，在G6與G7合計轟下90分。

騎士本場在上半場一度落後給魔術18分，但靠著Donovan Mitchell在第三節挺身而出，單節8投7中拿下17分，帶領球隊打出33:15的攻勢逆轉，騎士也成為NBA史上在搶七大戰中，最大分差逆轉的球隊。

雖Donovan Mitchell在本場比賽砍進39分，無疑是騎士能搶下G7的關鍵，但Donovan Mitchell則在賽後受訪時表示，「如果不是團隊發揮得出色，只靠我一個人是沒辦法打贏的，謝謝隊友們出色發揮，我們團結打球發揮了很大的作用。」

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