湖人面試主帥遇困境！Jason Kidd可能跟獨行俠續約 美媒點出原因
日前NBA洛杉磯湖人將本季執教的主帥Darvin Ham開除，原本預計將延攬洛杉磯快艇主帥Tyronn Lue，或是達拉斯獨行俠主帥Jason Kidd，但要能順利簽下這兩人將有一定難度，在今（6）日根據NBA記者Marc Stein透露，「Tyronn Lue與Jason Kidd的母隊都會與他們續約，預計湖人將無法順利延攬。」其中美媒《ESPN》日前就撰文指出，「擔任湖人主帥就是吃力不討好的工作。」
記者張志宇/綜合報導
根據記者Marc Stein表示，「獨行俠已經計畫與Jason Kidd續約，他們希望留下這位在過去3個賽季中，帶領球隊在其中兩賽季至少拿下50勝的主帥，湖人內部也已經聽說Jason Kidd不會成為自由身，就像他們對Tyronn Lue的預測一樣。」
湖人休賽期除了要解決「詹皇」LeBron James的續約問題，重組教練團也是一大問題，根據《ESPN》透露，在過去6個賽季中，湖人已經換了3位主帥，其中下一位上任的主帥，將成為自2011-12賽季後，第8位擔任湖人主帥的人。
湖人主帥恐是一件吃力不討好的工作，根據《ESPN》撰文透露，「要擔任湖人主帥不只要解決球場的問題，時常還要處理湖人高層的內部問題，且洛杉磯又是大城市，時常因為一些小小的失誤，就成為外界放大檢視的焦點。」
但值得一提，本次Darvin Ham所率領的教練團，湖人高層並沒有安插人員進到教練團，所以湖人球團這次選擇將整組教練團換掉，相信休賽期湖人將有部分心力，必須好好思考選擇怎樣的教練與教練組，才能帶領球隊捧起冠軍。