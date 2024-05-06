魔術薪資空間超大！備妥10.8億銀彈 K湯、CP3一次打包直接升級？
NBA奧蘭多魔術在本季打出47勝、35敗、勝率0.573的戰績，並在首輪系列賽與克里夫蘭騎士廝殺7場，最終才以3勝4敗遭到淘汰，但也讓魔術管理層看到球隊重建完成的曙光，勢必會在休賽期對球隊進行補強，其中薪資專家Bobby Marks就在今（6）日表示：「魔術擁有全聯盟前3好的薪資空間，在休賽期能創造至少3500萬美元（約合新台幣10.8億元）的薪資空間。」其中將有望在休賽期，成為爭奪金州勇士隊老將Klay Thompson的最有力競爭者，甚至不排除把老將Chris Paul也帶回奧蘭多，讓陣容直接升級。
記者張志宇/綜合報導
薪資專家Bobby Marks表示：「過去三個賽季中，魔術的薪資水平都排在聯盟倒數第三，即便在休賽期有11份保障合約，但他們仍能創造出3500萬美元的薪資空間，且若是選擇不續約Jonathan Isaac，將能在多空出1740萬美元(約合新台幣5.4億元)的薪資空間。」
魔術本季助攻數在例行賽排名第28，季後賽三分命中率團隊更是沒有球員能超過40％，休賽期魔術勢必將追求一個優質的3D射手，或是擁有組織能力的球員。此外，魔術在未來7年皆握有首輪選秀權，手中銀彈、選秀籤資源滿滿，屆時若選擇以交易方式進行補強也是不錯的選擇。
近日美媒《NBC Sports》更是透露：「魔術計畫在休賽期追逐勇士射手Klay Thompson！此外不排除一口氣在自由市場上再帶回資深控衛Chris Paul，屆時恐成為勇士留下Klay Thompson的最大競爭者。」
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