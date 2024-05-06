基層控被要求「提高專利審查核駁率」！智慧局：是在加強覆核
近日，一名自稱經濟部智慧財產局的基層公務員在社群平台Dcard上，以「基層公務員沉痛的心聲」為題發文，文中提及進入公家單位之前懷抱著滿腔熱血，滿欣歡喜地擔任審查專利案件的委員，然而，滿滿的官僚制度讓人感到無力，而逢迎拍馬的官場文化更是讓人不齒。他爆料，智慧局專利某組的組長要求某科長提出辦法增加專利申請案的核駁比率，「一件發明案是否能夠取得專利，審查人員乃是依據『專利審查基準』而判定，而非憑審查人員之好惡而決定」，爆料者形容「就像明明沒有人交通違規，警察局長卻要求員警提高開罰單的比率」。
記者鄭妤安/台北報導
對於「以智慧局專利某組組長要求增加專利申請案的核駁比率為由，陳情專利審查的核駁比率及案件審查量不合理」一事，智慧局回應表示，近期專利審查單位主管僅宣達，針對審查同仁的核准率不合理過高的案件加強覆核，並未要求達固定的核駁比率。
智慧局說明，一件專利會前往各國進行專利布局，全球專利主管機關的核准率是一個可參考的指標，因此，核准率極高至顯不合常理的審查同仁，針對其案件加強覆核，並叮嚀其加強檢索知能，以確保核准專利品質，此均屬於智慧局多年來品質管控措施的一環。
因此，智慧局從局、組及科，各級審查單位分別設有專利品質覆核機制，常態性係對每位審查同仁進行隨機品質覆核抽查，嚴格要求專利審查，除了快速以外更須注重品質，避免品質不佳的專利若誤被核准，將對專利環境造成不利影響，且導致申請人據此全球布局的資源浪費。