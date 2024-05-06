馬文君率藍白立委16日登太平島！國防部：已做好相關準備
立法院外交及國防委員會召委馬文君本月16日將率團考察太平島，共有20名國民黨與民眾黨立委報名參加。對此，國防部今（6）日表示，國防外交委員會到太平島視導，國防部負責執行此任務，都已做好相關準備。
記者呂炯昌／台北報導
立法院外交及國防、司法及法制委員會今日舉行「陸海空軍懲罰法修正草案及軍人權益事件處理法草案」公聽會，由國防部副部長徐衍璞代表出席，針對台美軍售延宕部分，徐衍璞會前受訪表示，受到美國軍事工業產業鍊影響，有部分軍售有延宕交付，針對這部分，台美雙方相當重視，也成立專案小組「Tiger Team」，專案小組負責管制相關軍售交付，
徐衍璞表示，美方也透過總統提用權無償軍事融資提供各項援助，雙方協調聯繫密切，國安會秘書長顧立雄在此職務上，透過相關會議，他對於軍備相關工作都有相當程度了解，等他就任後，國防部也會就整個當前工作執行再向他詳細報告。
媒體追問是否支持立委登太平島？徐衍璞說，有關國防外交委員會到5月16日到太平島視導，國防部負責執行此任務，都已做好相關準備
媒體問在520前時機點是否敏感？徐衍璞回應說，跟據國防外交委員會所提，國防部對此來有效執行任務