揪交通部竟用小紅書、微博宣傳！徐巧芯酸：我看起來像沈伯洋嗎？

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徐巧芯質疑，政府部門一天到晚告訴民眾，微博、微信、小紅書很危險，還曾有民進黨立委說要禁止小紅書、抖音，結果現在卻開標案，要人來幫交通部經營小紅書，
徐巧芯更細數標案內容，內容提及要充實社群媒體微博、微信、小紅書內容，提高大陸旅遊市場對台灣旅遊市場的關注，「請問現在台灣跟大陸已經有旅遊了嗎？還是前腳馬習二會、傅崐萁到大陸去，（民進黨）他們罵得半死，但是知道後面能夠幫台灣爭取雙方旅遊，已經開始準備？要拿又要罵有看過這種政府嗎？」
徐巧芯也說，履約地點在大陸地區，一年之內完成所有工作事項，除了用「個人遊台灣」公眾號做日常發文，是否能看得出來是交通部廣告，自己也不確定，「就是觀光部叫你發的文你就發，這不就是變相台灣政府在中國大陸搞網軍？會不會到時候變成攻擊政敵的工具呢？」
徐巧芯狠酸，「我看起來像沈伯洋嗎？我居然要在這邊，對這些喊著抗中保台口號的人，質疑為何要用微博、微信、小紅書。」
葉元之表示，台灣為了吸引觀光客，不惜使用政府認為不能使用、有資安問題的平台，「民進黨花了這個錢，跟他們政策有一樣嗎？」傅崐萁帶立委赴中，民進黨酸言酸語稱會被「養套殺」，結果現在卻花快3000萬預算行銷，更點名民進黨立委林楚茵、沈伯洋表態，到底要不要禁止抖音。
凌濤指出，民進黨立委說微信是國安死角，陸委會說不要使用大陸社群媒體抖音、小紅書，因為會被收集資料，行政院長陳建仁也說，抖音是認知作戰的平台，「這就是民進黨的雙標」。