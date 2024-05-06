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揪交通部竟用小紅書、微博宣傳！徐巧芯酸：我看起來像沈伯洋嗎？

▲國民黨立委徐巧芯開記者會爆料，交通部居然公開招標請人在微博、小紅書等社群媒體經營台灣旅遊相關社群操作，一邊說要禁止使用，一邊卻又花錢請人發文，原來所謂「抗中保台」都是假的。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.06）
▲國民黨立委徐巧芯開記者會爆料，交通部居然公開招標請人在微博、小紅書等社群媒體經營台灣旅遊相關社群操作，一邊說要禁止使用，一邊卻又花錢請人發文，原來所謂「抗中保台」都是假的。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.05.06）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立委徐巧芯今（6）日踢爆，交通部觀光署標案「台灣觀光社群媒體」，要做的竟然是營運微博、微信、小紅書，宣傳台灣旅遊，徐痛批，政府一天到晚告訴民眾，這些大陸社群媒體很危險，現在卻開標案要人經營小紅書，且標案內容稱要以「個人遊台灣」公眾號發文，又要如何分辨是廣告，更直言「觀光部叫你發的文你就發，這不就是變相台灣政府在中國大陸搞網軍？會不會到時候變成攻擊政敵的工具呢？」

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徐巧芯、國民黨立委葉元之、桃園市議員凌濤今天召開記者會，徐巧芯踢爆，交通部觀光署標案，機關名稱是觀光署上海辦事處，標案名稱叫「台灣觀光社群媒體」，要做的竟然是微博、微信、小紅書委託營運，且預算金額高達145萬元。

徐巧芯質疑，政府部門一天到晚告訴民眾，微博、微信、小紅書很危險，還曾有民進黨立委說要禁止小紅書、抖音，結果現在卻開標案，要人來幫交通部經營小紅書，

徐巧芯更細數標案內容，內容提及要充實社群媒體微博、微信、小紅書內容，提高大陸旅遊市場對台灣旅遊市場的關注，「請問現在台灣跟大陸已經有旅遊了嗎？還是前腳馬習二會、傅崐萁到大陸去，（民進黨）他們罵得半死，但是知道後面能夠幫台灣爭取雙方旅遊，已經開始準備？要拿又要罵有看過這種政府嗎？」

徐巧芯也說，履約地點在大陸地區，一年之內完成所有工作事項，除了用「個人遊台灣」公眾號做日常發文，是否能看得出來是交通部廣告，自己也不確定，「就是觀光部叫你發的文你就發，這不就是變相台灣政府在中國大陸搞網軍？會不會到時候變成攻擊政敵的工具呢？」

徐巧芯狠酸，「我看起來像沈伯洋嗎？我居然要在這邊，對這些喊著抗中保台口號的人，質疑為何要用微博、微信、小紅書。」

葉元之表示，台灣為了吸引觀光客，不惜使用政府認為不能使用、有資安問題的平台，「民進黨花了這個錢，跟他們政策有一樣嗎？」傅崐萁帶立委赴中，民進黨酸言酸語稱會被「養套殺」，結果現在卻花快3000萬預算行銷，更點名民進黨立委林楚茵、沈伯洋表態，到底要不要禁止抖音。

凌濤指出，民進黨立委說微信是國安死角，陸委會說不要使用大陸社群媒體抖音、小紅書，因為會被收集資料，行政院長陳建仁也說，抖音是認知作戰的平台，「這就是民進黨的雙標」。

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