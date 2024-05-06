徐巧芯質疑援烏計畫涉圖利 沈富雄見外交部反應忍不住吐1句
國民黨立委徐巧芯5日揭露，外交部第三方援助烏克蘭計畫恐涉圖利，外交部則發布新聞稿駁斥，指徐巧芯「造假虛構」傷害外交部，呼籲國人應唾棄這種「一昧製造聲量、譁眾取寵」的惡質民意代表。對此，前立委沈富雄認為外交部的反應有點過當，台灣的外交面臨各種困境，不需要處理一個委員到這種程度。
記者王德蓉／綜合報導
沈富雄5日在節目《TVBS戰情室》表示，在知道全部真相前，外交部的反應恐怕有一點過當，因為徐巧芯才剛和外交部長吳釗燮對槓，徐巧芯追問「中國欺負台灣時，還來踹一腳的立委是誰？」吳釗燮則嗆「告我藐視國會」。
沈富雄指出，徐巧芯在修理援助烏克蘭這件事，「就是我們給錢，刻意要買醫材，但是不直接給，還要經過捷克民間專門在做醫材的人。」徐巧芯懷疑，這錢沒什麼大不了、沒什麼見不得人，為什麼不能堂堂正正，像當年人家給我們口罩一樣，給就給，甚至認為何必要生這麼大的氣？徐巧芯拿到這個資料比別人快一手，沈富雄說，他不敢講消息的正確性有多少，可單就這件事外交部的反應，台灣的外交面臨各種困境、各種責難、各種不方便的地方，這種狀況多得很，不需要處理一個委員到這種程度。