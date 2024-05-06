胖貓遭甩跳橋輕生！2年送女友232萬　代打《王者榮耀》收入超驚人

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《王者榮耀》和台灣玩家較熟悉的《英雄聯盟》、《傳說對決》同樣屬於「Dota遊戲」，只是角色上有所不同，截至2023年12月，《王者榮耀》單日活躍人數最高破1億6千萬，最高同時線上人數破300萬，總下載次數逾38億次，2024年2月，《傳說對決》在全球 App Store 和 Google Play 共吸金2.48億美元，蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍，也在2022年杭州亞運成為電競的比賽項目之一。
玩遊戲排位太低遜掉 《王者榮耀》陪玩、代練商機大
在中國，有許多和胖貓一樣的玩家，無意間發現自己實力高於一般玩家一大截，而《王者榮耀》的熱門程度，也讓「排位」成為一種可以炫耀的資本，於是包括胖貓在內，有許多高手就會透過代練平台或 APP 接單，完成帳號主需求，舉凡排位、英雄熟練度、副本、成就等，幾乎所有內容都可以透過代練完成。
而根據「新浪遊戲」報導，一般情况下，代練所獲得的费用，商家會抽走30%，代練平台抽走5%，剩下的65%由代練打手獲得，若前往淘寶搜尋「王者榮耀代練」，更能發現「月銷量」在百萬级别以上的單品相當多，最高的達349萬，商機相當驚人。
此外，手遊代練的價格也遠低於線上遊戲，「新浪遊戲」表示，以 iOS 為例，代打「青铜3至黄金3」收費為70元左右，「黄金3至鉑金3」120元左右，「鉑金3至鑽石3」170元左右，「鑽石3至王者」425元左右。