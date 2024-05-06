「法官」敲出本季第7轟！Soto致勝超前安 洋基5：2老虎喜收3連勝
「法官」敲出本季第7轟！紐約洋基今（6）日在主場迎戰底特律老虎，「法官」Aaron Judge首打席開轟，幫助洋基先馳得點。雖然老虎在7局上將比數追平，但Juan Soto在7局下敲出帶有超前分的清壘安打，讓洋基最終以5：2擊敗老虎，橫掃系列賽喜收3連勝。
記者林之越/綜合報導
Aaron Judge在1局下的首個打席，就對老虎投手Tarik Skubal開轟，敲出右外野方向的陽春砲，並且洋基2局下再靠著安打串連攻下分數，一路維持2：0領先直到6局結束。
前6局無失分的洋基先發Nestor Cortes在第7局遭遇亂流，單局被擊出3支安打，老虎2：2將比數扳平。不過比賽來到7局下，另一主戰球星Juan Soto在關鍵時刻還以顏色，敲出滿壘的清壘二壘安打，幫助球隊以5：2超前比分，最終比賽因雨提前結束，洋基也在3連戰系列賽中橫掃老虎。
Aaron Judge、Juan Soto兩人都是本場比賽取勝功臣之一，Aaron Judge共3打數敲出2支安打，其中包含首打席的陽春砲，Juan Soto則是4打數只有1支安打，但是在7局下帶有致勝分的清壘安打，1人就貢獻3分打點。
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